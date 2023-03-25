В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на машину

Комитет Совфеда по экономической политике порекомендовал продлить до 1 июня 2023 года разрешение на покупку автомобиля за материнский капитал. Такие рекомендации комитет отправил министерству промышленности и торговли.
«Рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“, предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля», — цитирует документ РИА Новости. Уточняется, что продление документа определено более чем на год — до 1 июня 2023 года.
В настоящее время маткапитал можно тратить на оплату образования ребенка, на покупку жилья, на улучшение жилищных условий. С 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586 тысяч рублей для первого ребенка и 775 тысяч рублей для второго.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой о разрешении оплачивать ЖКУ маткапиталом, передает «VSE42.Ru». Она уточнила, что внеочередное увеличение расходов на коммунальные счета негативно сказалось на финансовом положении граждан, поэтому необходимо допустить трату маткапитала на оплату ЖКХ.
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