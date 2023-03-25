Популярный препарат от диабета перестанут поставлять в Россию в 2023 году

Росздравнадзор: препарат «Оземпик» будут поставлять на территорию РФ до конца 2023 года
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«Оземпик» останется в России до конца 2023 года Фото:

Зарубежный лекарственный препарат от диабета «Оземпик» будут поставлять в Россию до декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

«Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат „Оземпик“ на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — пишет пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Согласно существующему законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан за один год предупреждать о прекращении поставок лекарств. Сообщение от компании-производителя «Novo Nordisk» поступило в ноябре 2022 года. Соответственно «Оземпик» будет поставляться в Россию по меньшей мере до декабря 2023 года.

Ранее из регионов России начали пропадать зарубежные препараты. Так, в Свердловской области появился дефицит важного европейского лекарства «Беталок», который применяется при болезнях сердца.

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Зарубежный лекарственный препарат от диабета «Оземпик» будут поставлять в Россию до декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора. «Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат „Оземпик“ на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — пишет пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Согласно существующему законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан за один год предупреждать о прекращении поставок лекарств. Сообщение от компании-производителя «Novo Nordisk» поступило в ноябре 2022 года. Соответственно «Оземпик» будет поставляться в Россию по меньшей мере до декабря 2023 года. Ранее из регионов России начали пропадать зарубежные препараты. Так, в Свердловской области появился дефицит важного европейского лекарства «Беталок», который применяется при болезнях сердца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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