Популярный препарат от диабета перестанут поставлять в Россию в 2023 году

Зарубежный лекарственный препарат от диабета «Оземпик» будут поставлять в Россию до декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
«Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат „Оземпик“ на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — пишет пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Согласно существующему законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан за один год предупреждать о прекращении поставок лекарств. Сообщение от компании-производителя «Novo Nordisk» поступило в ноябре 2022 года. Соответственно «Оземпик» будет поставляться в Россию по меньшей мере до декабря 2023 года.
Ранее из регионов России начали пропадать зарубежные препараты. Так, в Свердловской области появился дефицит важного европейского лекарства «Беталок», который применяется при болезнях сердца.
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