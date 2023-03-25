Популярный препарат от диабета перестанут поставлять в Россию в 2023 году Росздравнадзор: препарат «Оземпик» будут поставлять на территорию РФ до конца 2023 года 25 марта 2023 в 17:23 Размер текста - 17 + «Оземпик» останется в России до конца 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Зарубежный лекарственный препарат от диабета «Оземпик» будут поставлять в Россию до декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора. «Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат „Оземпик“ на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — пишет пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Согласно существующему законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан за один год предупреждать о прекращении поставок лекарств. Сообщение от компании-производителя «Novo Nordisk» поступило в ноябре 2022 года. Соответственно «Оземпик» будет поставляться в Россию по меньшей мере до декабря 2023 года. Ранее из регионов России начали пропадать зарубежные препараты. Так, в Свердловской области появился дефицит важного европейского лекарства «Беталок», который применяется при болезнях сердца. Зарубежный лекарственный препарат от диабета «Оземпик» будут поставлять в Россию до декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора. «Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат „Оземпик“ на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года», — пишет пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Согласно существующему законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан за один год предупреждать о прекращении поставок лекарств. Сообщение от компании-производителя «Novo Nordisk» поступило в ноябре 2022 года. Соответственно «Оземпик» будет поставляться в Россию по меньшей мере до декабря 2023 года. Ранее из регионов России начали пропадать зарубежные препараты. Так, в Свердловской области появился дефицит важного европейского лекарства «Беталок», который применяется при болезнях сердца. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям