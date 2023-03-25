Премьер Польши заявил об усталости ЕС от санкций против России

В Евросоюзе (ЕС) накопилась усталость от нескончаемого введения санкций против России. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Евросоюз устал от санкционной войны против России», — передает слова Моравецкого польская радиостанция RMF. Однако затем Моравецкий добавил, что выражает большие надежды на то, что очередной пакет санкций против России будет согласован в ближайшие два месяца.
Страны Евросоюза ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что европейцы устали от санкций против РФ.
В Евросоюзе (ЕС) накопилась усталость от нескончаемого введения санкций против России. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Евросоюз устал от санкционной войны против России», — передает слова Моравецкого польская радиостанция RMF. Однако затем Моравецкий добавил, что выражает большие надежды на то, что очередной пакет санкций против России будет согласован в ближайшие два месяца. Страны Евросоюза ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что европейцы устали от санкций против РФ.