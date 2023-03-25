Премьер Польши заявил об усталости ЕС от санкций против России

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Матеуш Моравецкий, stock
ЕС устал от антироссийских санкций, заявил Матеуш Моравецкий Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Евросоюзе (ЕС) накопилась усталость от нескончаемого введения санкций против России. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Евросоюз устал от санкционной войны против России», — передает слова Моравецкого польская радиостанция RMF. Однако затем Моравецкий добавил, что выражает большие надежды на то, что очередной пакет санкций против России будет согласован в ближайшие два месяца.

Страны Евросоюза ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что европейцы устали от санкций против РФ.

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В Евросоюзе (ЕС) накопилась усталость от нескончаемого введения санкций против России. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Евросоюз устал от санкционной войны против России», — передает слова Моравецкого польская радиостанция RMF. Однако затем Моравецкий добавил, что выражает большие надежды на то, что очередной пакет санкций против России будет согласован в ближайшие два месяца. Страны Евросоюза ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что европейцы устали от санкций против РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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