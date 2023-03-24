Екатеринбургский прокурор выехал на место гибели двоих детей

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проводит проверку по факту гибели двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня в Железнодорожном районе Екатеринбурга в частном доме обнаружены тела двоих малолетних детей, 2015 и 2018 года рождения. На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов», — рассказали в telegram-канале прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура выясняет подробности произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU рассказывало о покончившей с собой женщине в Екатеринбурге. Известно, что перед этим погибшая убила своих детей пяти и восьми лет.
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