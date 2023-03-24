24 марта 2023

Екатеринбургский прокурор выехал на место гибели двоих детей

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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Прокуратура выясняет подробности трагедии Фото:
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В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проводит проверку по факту гибели двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в Железнодорожном районе Екатеринбурга в частном доме обнаружены тела двоих малолетних детей, 2015 и 2018 года рождения. На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов», — рассказали в telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура выясняет подробности произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU рассказывало о покончившей с собой женщине в Екатеринбурге. Известно, что перед этим погибшая убила своих детей пяти и восьми лет.

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Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проводит проверку по факту гибели двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Сегодня в Железнодорожном районе Екатеринбурга в частном доме обнаружены тела двоих малолетних детей, 2015 и 2018 года рождения. На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов», — рассказали в telegram-канале прокуратуры Свердловской области. Прокуратура выясняет подробности произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU рассказывало о покончившей с собой женщине в Екатеринбурге. Известно, что перед этим погибшая убила своих детей пяти и восьми лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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