Очевидцы раскрыли подробности о екатеринбурженке, убившей двоих детей и покончившей с собой

В Екатеринбурге женщина убила двоих своих детей, после этого покончила с собой. Очевидцы рассказали, что семья была благополучной, жалоб на нее не поступало.
«Все произошло около 17 часов. Во время трагедии отец дома не был. Семья проживала в частном секторе, а самоубийство женщина совершила на улице Технической», — рассказали очевидцы «Комсомольской правде».
Корреспонденту URA.RU стало известно, что женщина работала в УрГЭУ, а ее муж сотрудник РЖД. Погибшая оставила предсмертную записку.
Ранее URA.RU сообщало о трагедии, произошедшей в Екатеринбурге. Женщина убила своих детей 2015 и 2018 года рождения, а после этого рассталась с жизнью. Проверку по данному происшествию проводит прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга.
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