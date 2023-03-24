24 марта 2023

Очевидцы раскрыли подробности о екатеринбурженке, убившей двоих детей и покончившей с собой

Очевидцы: семья, где мать убила двоих детей и себя, была благополучной
© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , спецслужбы, служба спасения, полиция, скорая помошь
Семья погибшей считалась благополучной, на учете не состояла Фото:
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В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

В Екатеринбурге женщина убила двоих своих детей, после этого покончила с собой. Очевидцы рассказали, что семья была благополучной, жалоб на нее не поступало.

«Все произошло около 17 часов. Во время трагедии отец дома не был. Семья проживала в частном секторе, а самоубийство женщина совершила на улице Технической», — рассказали очевидцы «Комсомольской правде».

Корреспонденту URA.RU стало известно, что женщина работала в УрГЭУ, а ее муж сотрудник РЖД. Погибшая оставила предсмертную записку.

Ранее URA.RU сообщало о трагедии, произошедшей в Екатеринбурге. Женщина убила своих детей 2015 и 2018 года рождения, а после этого рассталась с жизнью. Проверку по данному происшествию проводит прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге женщина убила двоих своих детей, после этого покончила с собой. Очевидцы рассказали, что семья была благополучной, жалоб на нее не поступало. «Все произошло около 17 часов. Во время трагедии отец дома не был. Семья проживала в частном секторе, а самоубийство женщина совершила на улице Технической», — рассказали очевидцы «Комсомольской правде». Корреспонденту URA.RU стало известно, что женщина работала в УрГЭУ, а ее муж сотрудник РЖД. Погибшая оставила предсмертную записку. Ранее URA.RU сообщало о трагедии, произошедшей в Екатеринбурге. Женщина убила своих детей 2015 и 2018 года рождения, а после этого рассталась с жизнью. Проверку по данному происшествию проводит прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга.
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