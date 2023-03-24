24 марта 2023

Екатеринбурженка, убившая детей и себя, была психически больна

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла днем 25 марта Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

Екатеринбурженка Наталья, убившая двух сыновей (пяти и восьми лет), а затем покончившая с собой, состояла на учете у врачей. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«У нее официальный диагноз — шизофрения», — поделился собеседник. По предварительным данным, женщина наблюдалась в психиатрической больнице №3.

Как писало URA.RU, тело Натальи обнаружили во дворе дома на улице Технической, 148. Она оставила предсмертную записку, где сообщила, что в ее доме на ул. Леваневского находятся трупы детей. Муж в момент трагедии был на работе. По предварительной информации, конфликтов в семье не было.

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Екатеринбурженка Наталья, убившая двух сыновей (пяти и восьми лет), а затем покончившая с собой, состояла на учете у врачей. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «У нее официальный диагноз — шизофрения», — поделился собеседник. По предварительным данным, женщина наблюдалась в психиатрической больнице №3. Как писало URA.RU, тело Натальи обнаружили во дворе дома на улице Технической, 148. Она оставила предсмертную записку, где сообщила, что в ее доме на ул. Леваневского находятся трупы детей. Муж в момент трагедии был на работе. По предварительной информации, конфликтов в семье не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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