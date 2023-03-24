Екатеринбурженка, убившая детей и себя, была психически больна

Трагедия произошла днем 25 марта
новость из сюжетаВ Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство
Екатеринбурженка Наталья, убившая двух сыновей (пяти и восьми лет), а затем покончившая с собой, состояла на учете у врачей. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«У нее официальный диагноз — шизофрения», — поделился собеседник. По предварительным данным, женщина наблюдалась в психиатрической больнице №3.
Как писало URA.RU, тело Натальи обнаружили во дворе дома на улице Технической, 148. Она оставила предсмертную записку, где сообщила, что в ее доме на ул. Леваневского находятся трупы детей. Муж в момент трагедии был на работе. По предварительной информации, конфликтов в семье не было.
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