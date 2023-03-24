24 марта 2023

Юбилей Перми стал главной темой для шуток российских юмористов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая лига КВН. Пермь, первая лига квн
Игры Первой лиги проводятся в Перми Фото:

Одной из главных тем выступлений российских команд КВН стал 300-летний юбилей Перми. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, который посетил игры.

«Очень много шуток про юбилей Перми. К примеру, команда КВН из Набережных Челнов „Ингеборга Дапкунайте“ во время выступления показала провокационный плакат „Перми не 300“. Команды также делали акцент на юбилее Первой лиге. В этом году ей исполняется 30 лет», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

В этом отборочном туре за выход в следующий этап сражаются 25 команд из 18 регионов РФ. Игры 1/8 финала проводятся с 24 по 26 марта на сцене Дворца культуры им. Солдатова. По словам корреспондента URA.RU, у зрителей уже была возможность оценить вне конкурса творчество детской команды КВН. Команда «Сборная картонной промышленности», которая представляет Прикамье и впервые выступает в Первой лиге, поборется за выход в ¼ финала 26 марта.

О том, что в эфире Первого канала 11 марта вышла игра Высшей лиги КВН с участием пермской команды «Без вариантов», URA.RU писало ранее. Поддержать сборную в Москву приезжали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин.

Первая лига КВН. Пермь
В Перми собрались представители 18 регионов России
Фото:
Первая лига КВН. Пермь
Игры проводятся на площадке Дворца культуры им. Солдатова
Фото:
Первая лига КВН. Пермь
Роль ведущего досталась чемпиону Высшей лиги КВН в составе команды «СОК» Дмитрию Колчину
Фото:
Первая лига КВН. Пермь
Игры Первой лиги КВН стали одним из флагманских событийных программы к 300-летию Перми
Фото:
Первая лига КВН. Пермь
Чтобы понравится жюри и зрителям, юмористы используют узнаваемые образы
Фото:
Первая лига КВН. Пермь
Пермский зритель тепло встретил гостей
Фото:
Первая лига КВН. Пермь
Выступление команд оценивало жюри, в состав которого вошли известные юмористы
Фото:
Первая лига КВН. Пермь
Победители встретятся на играх ¼ финала, проведение которых запланировано на конец июня
Фото:

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Одной из главных тем выступлений российских команд КВН стал 300-летний юбилей Перми. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, который посетил игры. «Очень много шуток про юбилей Перми. К примеру, команда КВН из Набережных Челнов „Ингеборга Дапкунайте“ во время выступления показала провокационный плакат „Перми не 300“. Команды также делали акцент на юбилее Первой лиге. В этом году ей исполняется 30 лет», — передает корреспондент URA.RU с места событий. В этом отборочном туре за выход в следующий этап сражаются 25 команд из 18 регионов РФ. Игры 1/8 финала проводятся с 24 по 26 марта на сцене Дворца культуры им. Солдатова. По словам корреспондента URA.RU, у зрителей уже была возможность оценить вне конкурса творчество детской команды КВН. Команда «Сборная картонной промышленности», которая представляет Прикамье и впервые выступает в Первой лиге, поборется за выход в ¼ финала 26 марта. О том, что в эфире Первого канала 11 марта вышла игра Высшей лиги КВН с участием пермской команды «Без вариантов», URA.RU писало ранее. Поддержать сборную в Москву приезжали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин.
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