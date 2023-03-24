Одной из главных тем выступлений российских команд КВН стал 300-летний юбилей Перми. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, который посетил игры.
«Очень много шуток про юбилей Перми. К примеру, команда КВН из Набережных Челнов „Ингеборга Дапкунайте“ во время выступления показала провокационный плакат „Перми не 300“. Команды также делали акцент на юбилее Первой лиге. В этом году ей исполняется 30 лет», — передает корреспондент URA.RU с места событий.
В этом отборочном туре за выход в следующий этап сражаются 25 команд из 18 регионов РФ. Игры 1/8 финала проводятся с 24 по 26 марта на сцене Дворца культуры им. Солдатова. По словам корреспондента URA.RU, у зрителей уже была возможность оценить вне конкурса творчество детской команды КВН. Команда «Сборная картонной промышленности», которая представляет Прикамье и впервые выступает в Первой лиге, поборется за выход в ¼ финала 26 марта.
О том, что в эфире Первого канала 11 марта вышла игра Высшей лиги КВН с участием пермской команды «Без вариантов», URA.RU писало ранее. Поддержать сборную в Москву приезжали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин.
В Перми собрались представители 18 регионов России
Одной из главных тем выступлений российских команд КВН стал 300-летний юбилей Перми. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, который посетил игры. «Очень много шуток про юбилей Перми. К примеру, команда КВН из Набережных Челнов „Ингеборга Дапкунайте“ во время выступления показала провокационный плакат „Перми не 300“. Команды также делали акцент на юбилее Первой лиге. В этом году ей исполняется 30 лет», — передает корреспондент URA.RU с места событий. В этом отборочном туре за выход в следующий этап сражаются 25 команд из 18 регионов РФ. Игры 1/8 финала проводятся с 24 по 26 марта на сцене Дворца культуры им. Солдатова. По словам корреспондента URA.RU, у зрителей уже была возможность оценить вне конкурса творчество детской команды КВН. Команда «Сборная картонной промышленности», которая представляет Прикамье и впервые выступает в Первой лиге, поборется за выход в ¼ финала 26 марта. О том, что в эфире Первого канала 11 марта вышла игра Высшей лиги КВН с участием пермской команды «Без вариантов», URA.RU писало ранее. Поддержать сборную в Москву приезжали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин.