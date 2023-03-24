На место, где мать убила детей, съехались главные силовики Екатеринбурга

Расследование убийства екатеринбурженкой собственных детей поставлено на особый контроль. Как сообщил URA.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место событий выезжали врио начальника регионального СКР Анатолий Надбитов, замначальника полиции свердловского главка МВД Рашид Даулетов, прокурор города Светлана Кузнецова и руководитель городского УМВД Максим Метелица.
«Ситуацию взял под личный контроль начальник ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков», — добавил Горелых.
По предварительным данным, днем 25 марта екатеринбурженка Наталья в доме на ул. Леваневского задушила двух сыновей (5 и 8 лет) и покончила с собой по другому адресу — на ул. Техническая, 148. Причины поступка в предсмертной записке она не указала. По неофициальной информации, женщина состояла на учете в психдиспансере. Ее муж в момент трагедии был на работе.
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