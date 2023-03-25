25 марта 2023

Водитель иномарки погиб при столкновении с фурой на трассе Пермь — Екатеринбург

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При ДТП погиб мужчина Фото:

Автоавария с участием большегруза и смертельным исходом произошла на трассе Пермь-Екатеринбург в Кунгурском районе у отворота на деревню Тураи. Об этом рассказал информированный источник.

«Водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения трассы Пермь — Екатеринбург. В это время в противоположную сторону двигался грузовик Volvo. Водитель фуры попытался уйти от столкновения, но зацепил „легковушку“, после чего снес будку охранника на расположенной рядом автостоянке для дальнобойщиков. При ДТП 32-летний водитель Ford Focus погиб на месте происшествия. 55-летнему водителю фуру оказана срочная медпомощь», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на данные источника.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только поступит ответ.

О том, что в Прикамье на автодороге Кудымкар-Гайны произошло смертельное ДТП, URA.RU писало ранее. Тогда погиб водитель автомобиля LADA Granta, в которого влетел не справившийся с управлением водитель на Geely.

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Автоавария с участием большегруза и смертельным исходом произошла на трассе Пермь-Екатеринбург в Кунгурском районе у отворота на деревню Тураи. Об этом рассказал информированный источник. «Водитель Ford Focus выехал на полосу встречного движения трассы Пермь — Екатеринбург. В это время в противоположную сторону двигался грузовик Volvo. Водитель фуры попытался уйти от столкновения, но зацепил „легковушку“, после чего снес будку охранника на расположенной рядом автостоянке для дальнобойщиков. При ДТП 32-летний водитель Ford Focus погиб на месте происшествия. 55-летнему водителю фуру оказана срочная медпомощь», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на данные источника. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только поступит ответ. О том, что в Прикамье на автодороге Кудымкар-Гайны произошло смертельное ДТП, URA.RU писало ранее. Тогда погиб водитель автомобиля LADA Granta, в которого влетел не справившийся с управлением водитель на Geely.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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