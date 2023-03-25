Польша выставила счет Евросоюзу за поставки оружия для ВСУ

26 марта 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Польша выставила ЕС счета на 2 млрд евро за переданное Украине вооружение, заявил Матеуш Моравецкий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша выставила Европейскому союзу счета на 2 млрд евро за переданное Украине вооружение и военную технику. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Мы выставили счета на 2 млрд евро, и это для польского бюджета очень хорошие новости, которые я привез с саммита Европейского совета», — сказал Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM. По его словам, на эту сумму Польша приобретет для себя современное вооружение и военную технику. Также Моравецкий отметил, что Польше уже получила от Евросоюза порядка 200 млн евро. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты населения Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевских властей. Многие страны вмешались в конфликт и стали активно поддерживать Киев военной помощью. Власти Польши заявляли, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16. В феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в союзе с другими странами НАТО. Кроме того, Польша приняла решение по размещению американских ракетных систем залпового огня HIMARS на границе с Россией, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Польша выставила Европейскому союзу счета на 2 млрд евро за переданное Украине вооружение и военную технику. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. «Мы выставили счета на 2 млрд евро, и это для польского бюджета очень хорошие новости, которые я привез с саммита Европейского совета», — сказал Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM. По его словам, на эту сумму Польша приобретет для себя современное вооружение и военную технику. Также Моравецкий отметил, что Польше уже получила от Евросоюза порядка 200 млн евро. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты населения Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевских властей. Многие страны вмешались в конфликт и стали активно поддерживать Киев военной помощью. Власти Польши заявляли, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16. В феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в союзе с другими странами НАТО. Кроме того, Польша приняла решение по размещению американских ракетных систем залпового огня HIMARS на границе с Россией, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.