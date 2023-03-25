В Магнитогорске насмерть сбили пенсионера, переходившего дорогу

26 марта 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) иномарка насмерть сбила пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Авария произошла 26 марта в 12:30 в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 89. Водитель 1956 года рождения за рулем Hyundai Tucson совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в Госавтоинспекции. От полученных травм пешеход 1945 года рождения скончался на месте ДТП. По факту аварии ведется проверка. Ранее сообщалось, что в Симе водитель на Chevrolet Niva переехал пешехода, ползающего по проезжей части на коленях. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Магнитогорске (Челябинская область) иномарка насмерть сбила пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Авария произошла 26 марта в 12:30 в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 89. Водитель 1956 года рождения за рулем Hyundai Tucson совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в Госавтоинспекции. От полученных травм пешеход 1945 года рождения скончался на месте ДТП. По факту аварии ведется проверка. Ранее сообщалось, что в Симе водитель на Chevrolet Niva переехал пешехода, ползающего по проезжей части на коленях. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.