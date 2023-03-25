25 марта 2023
24 марта 2023

В Магнитогорске насмерть сбили пенсионера, переходившего дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пейзаж. Челябинск, пешеходный переход, перекресток, пешеходы, улица красная
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) иномарка насмерть сбила пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Авария произошла 26 марта в 12:30 в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 89. Водитель 1956 года рождения за рулем Hyundai Tucson совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в Госавтоинспекции.

От полученных травм пешеход 1945 года рождения скончался на месте ДТП. По факту аварии ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Симе водитель на Chevrolet Niva переехал пешехода, ползающего по проезжей части на коленях. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

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В Магнитогорске (Челябинская область) иномарка насмерть сбила пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Авария произошла 26 марта в 12:30 в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 89. Водитель 1956 года рождения за рулем Hyundai Tucson совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в Госавтоинспекции. От полученных травм пешеход 1945 года рождения скончался на месте ДТП. По факту аварии ведется проверка. Ранее сообщалось, что в Симе водитель на Chevrolet Niva переехал пешехода, ползающего по проезжей части на коленях. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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