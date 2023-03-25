На бойцовском турнире RCC показали уральскую версию «Джентльменов» Гая Ричи. Видео

26 марта 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Изюминкой турнира стал короткометражный фильм с участием спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 25 марта прошел главный бой турнира промоутера RCC, в котором боец команды «Архангел Михаил» Борис Медведев ярким нокаутом победил бразильца Хандессона Феррейру. Перед боем зрителям представили мини-фильм о предстоящем поединке, снятый по мотивам киноленты «Джентльмены» Гая Ричи. «Перед главным боем вечера между третьим номером России в полусреднем весе Борисом Медведевым и бразильским чемпионом Хандессоном Феррейрой, презентовали короткометражку, приуроченную к бою. Снятый фильм был вдохновлен „Джентльменами“ британского режиссера Гая Ричи», — рассказали в пресс-службе РМК. Медведев получил приз за лучший нокаут вечера. Среди ВИП-персон на турнире были замечены полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и экс-чемпион UFC Петр Ян. Ранее URA.RU сообщало о съемках короткометражного фильма по мотивам «Джентльменов» Гая Ричи, который подготовил промоушен RCC. Ключевые роли в картине играют профессиональные спортсмены RCC, а для сложных персонажей были приглашены актеры Свердловского государственного академического театра драмы Илья Андрюков и Денис Хайретдинов.

В Екатеринбурге 25 марта прошел главный бой турнира промоутера RCC, в котором боец команды «Архангел Михаил» Борис Медведев ярким нокаутом победил бразильца Хандессона Феррейру. Перед боем зрителям представили мини-фильм о предстоящем поединке, снятый по мотивам киноленты «Джентльмены» Гая Ричи. «Перед главным боем вечера между третьим номером России в полусреднем весе Борисом Медведевым и бразильским чемпионом Хандессоном Феррейрой, презентовали короткометражку, приуроченную к бою. Снятый фильм был вдохновлен „Джентльменами“ британского режиссера Гая Ричи», — рассказали в пресс-службе РМК. Медведев получил приз за лучший нокаут вечера. Среди ВИП-персон на турнире были замечены полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и экс-чемпион UFC Петр Ян. Ранее URA.RU сообщало о съемках короткометражного фильма по мотивам «Джентльменов» Гая Ричи, который подготовил промоушен RCC. Ключевые роли в картине играют профессиональные спортсмены RCC, а для сложных персонажей были приглашены актеры Свердловского государственного академического театра драмы Илья Андрюков и Денис Хайретдинов.