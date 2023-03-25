В Екатеринбурге 25 марта прошел главный бой турнира промоутера RCC, в котором боец команды «Архангел Михаил» Борис Медведев ярким нокаутом победил бразильца Хандессона Феррейру. Перед боем зрителям представили мини-фильм о предстоящем поединке, снятый по мотивам киноленты «Джентльмены» Гая Ричи.
«Перед главным боем вечера между третьим номером России в полусреднем весе Борисом Медведевым и бразильским чемпионом Хандессоном Феррейрой, презентовали короткометражку, приуроченную к бою. Снятый фильм был вдохновлен „Джентльменами“ британского режиссера Гая Ричи», — рассказали в пресс-службе РМК.
Медведев получил приз за лучший нокаут вечера. Среди ВИП-персон на турнире были замечены полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и экс-чемпион UFC Петр Ян.
Ранее URA.RU сообщало о съемках короткометражного фильма по мотивам «Джентльменов» Гая Ричи, который подготовил промоушен RCC. Ключевые роли в картине играют профессиональные спортсмены RCC, а для сложных персонажей были приглашены актеры Свердловского государственного академического театра драмы Илья Андрюков и Денис Хайретдинов.
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