В Тульской области упал беспилотник, передает Shot
новость из сюжетаВзрыв в Тульской области
В городе Киреевске в Тульской области, где произошел взрыв, по предварительной информации, упал БПЛА Ту-141 «Стриж». Об этом сообщает telegram-канал Shot cо ссылкой на экстренные службы.
«Источник в экстренных службах: предварительно, в Киреевске взорвался Ту-141 „Стриж“, нашпигованный взрывчаткой», — передает Shot. В результате взрыва пострадали два местных жителя 2002 и 2006 года рождения. Уточняется, что такой же беспилотник упал под Калугой.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.
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