SHOT: в Туле взорвался беспилотник, начиненный взрывчаткой. Видео

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Последствия пожара в кино-концертном театре
В Тульской области упал беспилотник, передает Shot Фото:
новость из сюжета
Взрыв в Тульской области

В городе Киреевске в Тульской области, где произошел взрыв, по предварительной информации, упал БПЛА Ту-141 «Стриж». Об этом сообщает telegram-канал Shot cо ссылкой на экстренные службы.

«Источник в экстренных службах: предварительно, в Киреевске взорвался Ту-141 „Стриж“, нашпигованный взрывчаткой», — передает Shot. В результате взрыва пострадали два местных жителя 2002 и 2006 года рождения. Уточняется, что такой же беспилотник упал под Калугой.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

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В городе Киреевске в Тульской области, где произошел взрыв, по предварительной информации, упал БПЛА Ту-141 «Стриж». Об этом сообщает telegram-канал Shot cо ссылкой на экстренные службы. «Источник в экстренных службах: предварительно, в Киреевске взорвался Ту-141 „Стриж“, нашпигованный взрывчаткой», — передает Shot. В результате взрыва пострадали два местных жителя 2002 и 2006 года рождения. Уточняется, что такой же беспилотник упал под Калугой. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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