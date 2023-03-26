SHOT: в Туле взорвался беспилотник, начиненный взрывчаткой. Видео

26 марта 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

В Тульской области упал беспилотник, передает Shot Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Взрыв в Тульской области В городе Киреевске в Тульской области, где произошел взрыв, по предварительной информации, упал БПЛА Ту-141 «Стриж». Об этом сообщает telegram-канал Shot cо ссылкой на экстренные службы. «Источник в экстренных службах: предварительно, в Киреевске взорвался Ту-141 „Стриж“, нашпигованный взрывчаткой», — передает Shot. В результате взрыва пострадали два местных жителя 2002 и 2006 года рождения. Уточняется, что такой же беспилотник упал под Калугой. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

В городе Киреевске в Тульской области, где произошел взрыв, по предварительной информации, упал БПЛА Ту-141 «Стриж». Об этом сообщает telegram-канал Shot cо ссылкой на экстренные службы. «Источник в экстренных службах: предварительно, в Киреевске взорвался Ту-141 „Стриж“, нашпигованный взрывчаткой», — передает Shot. В результате взрыва пострадали два местных жителя 2002 и 2006 года рождения. Уточняется, что такой же беспилотник упал под Калугой. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.