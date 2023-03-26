В Госдуме оценили слова кандидата в президенты Турции о признании новых регионов и Крыма российскими

Депутат Госдумы Затулин: слова турецкого политика Перинчека о Крыме и новых регионах — предвыборный лозунг

26 марта 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

Кандидат на пост президента Турции Догу Перинчек заявил о признании российскими Крыма и новых регионов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Заявление кандидата на пост президента Турции Догу Перинчека, что он признает Крым и новые регионы российскими, можно расценивать как попытку выступить против линии, которую выстраивает действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Ранее лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими. При этом Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что полуостров является частью украинской территории и Россия должна его вернуть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что требование Турции отдать Крым Украине не мешает Москве взаимодействовать с Анкарой. «Что касается противников Эрдогана, то они выступают по принципу „за что Эрдоган — мы против этого“. Этим объясняется такое заявление. Эрдоган не признает Крым российским, а мы признаем. Не признает новые регионы российскими, а мы признаем. Таким образом, они демонстрируют готовность извлечь еще большую выгоду из отношений с Россией», — сказал Константин Затулин. Парламентарий отметил, что России следует быть осторожной в вопросе партнерства с Турцией. «Верить в альтруизм Турции не приходится. Что при Эрдогане, что при любом его преемнике. Мы должны вести себя современно. Не провоцировать новых русско-турецких войн, при этом видеть опасность линий Турции, которые она развивает по своему периметру. Любое заявление накануне выборов надо оценивать с точки зрения времени произнесения», — уточнил политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление кандидата на пост президента Турции Догу Перинчека, что он признает Крым и новые регионы российскими, можно расценивать как попытку выступить против линии, которую выстраивает действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Ранее лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими. При этом Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что полуостров является частью украинской территории и Россия должна его вернуть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что требование Турции отдать Крым Украине не мешает Москве взаимодействовать с Анкарой. «Что касается противников Эрдогана, то они выступают по принципу „за что Эрдоган — мы против этого“. Этим объясняется такое заявление. Эрдоган не признает Крым российским, а мы признаем. Не признает новые регионы российскими, а мы признаем. Таким образом, они демонстрируют готовность извлечь еще большую выгоду из отношений с Россией», — сказал Константин Затулин. Парламентарий отметил, что России следует быть осторожной в вопросе партнерства с Турцией. «Верить в альтруизм Турции не приходится. Что при Эрдогане, что при любом его преемнике. Мы должны вести себя современно. Не провоцировать новых русско-турецких войн, при этом видеть опасность линий Турции, которые она развивает по своему периметру. Любое заявление накануне выборов надо оценивать с точки зрения времени произнесения», — уточнил политик.