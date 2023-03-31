Глава думы Екатеринбурга едва избежал нового столкновения с мэром: пришлось тасовать голоса за Устав

Спикер думы Екатеринбурга решил усилиться в переговорах с мэром Орловым

01 апреля 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Сколько человек пришло на слушания от Игоря Володина, неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин решил усилиться в предвыборных переговорах с мэром Алексеем Орловым и оказался в шаге от публичного столкновения с ним. Чтобы этого не случилось, и поправки в Устав, меняющие схему выборов в думу, все же прошли через публичные слушания, результаты могли подтасовать, рассказали URA.RU два источника, близкие к оргкомитету слушаний. Через своего политтехнолога Розу Петину Володин мобилизовал на слушания сторонников — чтобы показать Орлову свой ресурс в разгар переговоров о сентябрьских выборах. Так как мэрия не подстраховалась, «сторонников» и «противников» реформы в зале оказалось примерно поровну. Возможно, именно с этим и были связаны претензии Орлова к подчиненным. 917 человек едва уместили в два зала администрации — большой и малый. Корреспондент URA.RU был свидетелем, как сразу после голосования сотрудница аппарата думы, состоявшая в счетной комиссии, подошла к своему шефу Алексею Ситнику (подчиненный Володина), а потом вернулась к калькулятору. Собеседники агентства утверждают, что она якобы доложила, что «решение не проходит». Поскольку установки именно на победу в слушаниях от Володина не было, Ситник якобы дал ей команду сделать пересчет. Итоговый разрыв в пользу Орлова, как писало URA.RU, составил пять голосов (442 «за», 423 «против» и 14 «воздержались»). В двух залах собрали 917 человек, свои люди были также у коммунистов и близкого к Володину депутата Александра Караваева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Третий источник утверждает, что Ситник в ходе слушаний якобы поднимался в кабинет Володина и обсуждал с ним сценарий голосования. А присутствовавшие сотрудники мэрии якобы просили чиновника «не создавать конфликта». По словам четвертого собеседника, ничего из указанного в действительности не было. А свою сотрудницу, сводившую результаты голосования, Ситник просто попросил перепроверить итоги голосования в малом зале (там победила оппозиция). «Проблема оппозиции была в том, что ее люди оказались в разных залах, поэтому единой координации не получилось», — считает он. А сам Ситник в разговоре с URA.RU заявил, что его роль на слушаниях состояла лишь в том, чтобы следить за прозрачностью подсчета голосов. Манипуляции с голосами он категорически опроверг. Предложенные Орловым поправки в Устав предполагают увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение числа «списочных» мест в думе. Считается, что с этой схемой Орлову будет проще зачистить гордуму от людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») и сместить близкого к нему Володина. Спикер, в свою очередь, поведет на выборы большой антимэрский пул. Окончательное решение по поправкам в Устав дума будет принимать 11 апреля. Публичные слушания — важная часть политеса, но их итоги не обязательны к исполнению, то есть депутаты могут проголосовать иначе. Чтобы поправки в Устав прошли, Орлову нужно 24 голоса. В ближайшие дни он проведет серию встреч, чтобы исключить разногласия хотя бы внутри фракции «Единой России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин решил усилиться в предвыборных переговорах с мэром Алексеем Орловым и оказался в шаге от публичного столкновения с ним. Чтобы этого не случилось, и поправки в Устав, меняющие схему выборов в думу, все же прошли через публичные слушания, результаты могли подтасовать, рассказали URA.RU два источника, близкие к оргкомитету слушаний. Через своего политтехнолога Розу Петину Володин мобилизовал на слушания сторонников — чтобы показать Орлову свой ресурс в разгар переговоров о сентябрьских выборах. Так как мэрия не подстраховалась, «сторонников» и «противников» реформы в зале оказалось примерно поровну. Возможно, именно с этим и были связаны претензии Орлова к подчиненным. 917 человек едва уместили в два зала администрации — большой и малый. Корреспондент URA.RU был свидетелем, как сразу после голосования сотрудница аппарата думы, состоявшая в счетной комиссии, подошла к своему шефу Алексею Ситнику (подчиненный Володина), а потом вернулась к калькулятору. Собеседники агентства утверждают, что она якобы доложила, что «решение не проходит». Поскольку установки именно на победу в слушаниях от Володина не было, Ситник якобы дал ей команду сделать пересчет. Итоговый разрыв в пользу Орлова, как писало URA.RU, составил пять голосов (442 «за», 423 «против» и 14 «воздержались»). Третий источник утверждает, что Ситник в ходе слушаний якобы поднимался в кабинет Володина и обсуждал с ним сценарий голосования. А присутствовавшие сотрудники мэрии якобы просили чиновника «не создавать конфликта». По словам четвертого собеседника, ничего из указанного в действительности не было. А свою сотрудницу, сводившую результаты голосования, Ситник просто попросил перепроверить итоги голосования в малом зале (там победила оппозиция). «Проблема оппозиции была в том, что ее люди оказались в разных залах, поэтому единой координации не получилось», — считает он. А сам Ситник в разговоре с URA.RU заявил, что его роль на слушаниях состояла лишь в том, чтобы следить за прозрачностью подсчета голосов. Манипуляции с голосами он категорически опроверг. Предложенные Орловым поправки в Устав предполагают увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение числа «списочных» мест в думе. Считается, что с этой схемой Орлову будет проще зачистить гордуму от людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») и сместить близкого к нему Володина. Спикер, в свою очередь, поведет на выборы большой антимэрский пул. Окончательное решение по поправкам в Устав дума будет принимать 11 апреля. Публичные слушания — важная часть политеса, но их итоги не обязательны к исполнению, то есть депутаты могут проголосовать иначе. Чтобы поправки в Устав прошли, Орлову нужно 24 голоса. В ближайшие дни он проведет серию встреч, чтобы исключить разногласия хотя бы внутри фракции «Единой России».