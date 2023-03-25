25 марта 2023
24 марта 2023

Компания челябинского экс-депутата продает торговый комплекс в Усть-Катаве

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, торговый центр, попкорн, бар, развлечения, трк, семейный парк
В объявлении сказано, что каждый день ТК посещают более двух тысяч человек Фото:

Торговая сеть «Молния», совладельцем которой является экс-депутат гордумы Челябинска Дмитрий Бухарин, выставила на продажу торговый комплекс «Семейный» в Усть-Катаве. Объявление об этом появилось на сайте объявлений «Авито».

«Продается лучший торговый комплекс города Усть-Катава. Проходимость более 2 тысяч человек ежедневно в будни, в выходные более 2,6 тысячи человек», — сказано в объявлении на «Авито».

В торговом комплексе вакантных площадей нет, а сумма ежемесячной аренды составляет 857 300 рублей. Сам комплекс продается за 62 млн 900 тысяч рублей.

Ранее «Молнии» разрешили построить новый гипермаркет в Советском районе Челябинска. Проект прошел через публичные слушания, утверждена планировка территории.

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Торговая сеть «Молния», совладельцем которой является экс-депутат гордумы Челябинска Дмитрий Бухарин, выставила на продажу торговый комплекс «Семейный» в Усть-Катаве. Объявление об этом появилось на сайте объявлений «Авито». «Продается лучший торговый комплекс города Усть-Катава. Проходимость более 2 тысяч человек ежедневно в будни, в выходные более 2,6 тысячи человек», — сказано в объявлении на «Авито». В торговом комплексе вакантных площадей нет, а сумма ежемесячной аренды составляет 857 300 рублей. Сам комплекс продается за 62 млн 900 тысяч рублей. Ранее «Молнии» разрешили построить новый гипермаркет в Советском районе Челябинска. Проект прошел через публичные слушания, утверждена планировка территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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