Компания челябинского экс-депутата продает торговый комплекс в Усть-Катаве

Торговая сеть «Молния», совладельцем которой является экс-депутат гордумы Челябинска Дмитрий Бухарин, выставила на продажу торговый комплекс «Семейный» в Усть-Катаве. Объявление об этом появилось на сайте объявлений «Авито».
«Продается лучший торговый комплекс города Усть-Катава. Проходимость более 2 тысяч человек ежедневно в будни, в выходные более 2,6 тысячи человек», — сказано в объявлении на «Авито».
В торговом комплексе вакантных площадей нет, а сумма ежемесячной аренды составляет 857 300 рублей. Сам комплекс продается за 62 млн 900 тысяч рублей.
Ранее «Молнии» разрешили построить новый гипермаркет в Советском районе Челябинска. Проект прошел через публичные слушания, утверждена планировка территории.
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