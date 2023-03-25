Компания челябинского экс-депутата продает торговый комплекс в Усть-Катаве

26 марта 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

В объявлении сказано, что каждый день ТК посещают более двух тысяч человек Фото: Илья Московец © URA.RU Торговая сеть «Молния», совладельцем которой является экс-депутат гордумы Челябинска Дмитрий Бухарин, выставила на продажу торговый комплекс «Семейный» в Усть-Катаве. Объявление об этом появилось на сайте объявлений «Авито». «Продается лучший торговый комплекс города Усть-Катава. Проходимость более 2 тысяч человек ежедневно в будни, в выходные более 2,6 тысячи человек», — сказано в объявлении на «Авито». В торговом комплексе вакантных площадей нет, а сумма ежемесячной аренды составляет 857 300 рублей. Сам комплекс продается за 62 млн 900 тысяч рублей. Ранее «Молнии» разрешили построить новый гипермаркет в Советском районе Челябинска. Проект прошел через публичные слушания, утверждена планировка территории.

Торговая сеть «Молния», совладельцем которой является экс-депутат гордумы Челябинска Дмитрий Бухарин, выставила на продажу торговый комплекс «Семейный» в Усть-Катаве. Объявление об этом появилось на сайте объявлений «Авито». «Продается лучший торговый комплекс города Усть-Катава. Проходимость более 2 тысяч человек ежедневно в будни, в выходные более 2,6 тысячи человек», — сказано в объявлении на «Авито». В торговом комплексе вакантных площадей нет, а сумма ежемесячной аренды составляет 857 300 рублей. Сам комплекс продается за 62 млн 900 тысяч рублей. Ранее «Молнии» разрешили построить новый гипермаркет в Советском районе Челябинска. Проект прошел через публичные слушания, утверждена планировка территории.