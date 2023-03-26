Махонин оценил шутки про пермский зоопарк, велосипед «Кама» и девушек с солеными ушами. Фото, видео

27 марта 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Игры Первой лиги КВН стали одним флагманских проектов к юбилею Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Шутки про зоопарк, соленые уши пермячек и велосипед «Кама» вызвали бурную реакцию на заключительной игре 1/8 финала Первой лиги КВН, съемки которой велись в Перми. Вместе со зрительным залом юмористам аплодировал и присутствующий на игре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Команды много шутили о регионе. Со сцены звучали шутки про зоопарк, велосипед „Кама“ и его „камбэк“, уникальность центрального парк им. Горького и соленые уши пермячек, которые, по мнению ведущего игры, следует употреблять с алкоголем. Шуткам аплодировал весь зал и, судя по реакции, часть из них понравилась Махонину», — передает корреспондент URA.RU. Пермская команда «Сборная картонной промышленности», по мнению корреспондента информационного агентства, держалась уверенно на сцене и «грамотно сдавала» шутки. Для ребят это дебютная игра в Первой лиге. В этом отборочном туре за выход в следующий этап сражались 25 команд из 18 регионов России. Игры 1/8 финала проводились с 24 по 26 марта на сцене Дворца культуры им. Солдатова. Основной темой игр стал 300-летний юбилей Перми. Юмористы боролись за выход в следующий этап Первой лиги КВН Фото: Сергей Русанов © URA.RU Игру вел чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Русская дорога» Алексей Кривеня Фото: Сергей Русанов © URA.RU Команда КВН «Сборная Пермского края» приехала поддержать земляков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Юмористы используют современные тренды, чтобы понравиться и залу, и жюри Фото: Сергей Русанов © URA.RU За выход в следующий этап боролись 25 команд Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермь съехались юмористы из 18 регионов России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Выступления юмористов оценивали победители Высшей лиги КВН Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следующий этап будет проводиться с 22 по 24 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Шутки про зоопарк, соленые уши пермячек и велосипед «Кама» вызвали бурную реакцию на заключительной игре 1/8 финала Первой лиги КВН, съемки которой велись в Перми. Вместе со зрительным залом юмористам аплодировал и присутствующий на игре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Команды много шутили о регионе. Со сцены звучали шутки про зоопарк, велосипед „Кама“ и его „камбэк“, уникальность центрального парк им. Горького и соленые уши пермячек, которые, по мнению ведущего игры, следует употреблять с алкоголем. Шуткам аплодировал весь зал и, судя по реакции, часть из них понравилась Махонину», — передает корреспондент URA.RU. Пермская команда «Сборная картонной промышленности», по мнению корреспондента информационного агентства, держалась уверенно на сцене и «грамотно сдавала» шутки. Для ребят это дебютная игра в Первой лиге. В этом отборочном туре за выход в следующий этап сражались 25 команд из 18 регионов России. Игры 1/8 финала проводились с 24 по 26 марта на сцене Дворца культуры им. Солдатова. Основной темой игр стал 300-летний юбилей Перми.