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Махонин оценил шутки про пермский зоопарк, велосипед «Кама» и девушек с солеными ушами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь., команда квн пермского края
Игры Первой лиги КВН стали одним флагманских проектов к юбилею Перми Фото:

Шутки про зоопарк, соленые уши пермячек и велосипед «Кама» вызвали бурную реакцию на заключительной игре 1/8 финала Первой лиги КВН, съемки которой велись в Перми. Вместе со зрительным залом юмористам аплодировал и присутствующий на игре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Команды много шутили о регионе. Со сцены звучали шутки про зоопарк, велосипед „Кама“ и его „камбэк“, уникальность центрального парк им. Горького и соленые уши пермячек, которые, по мнению ведущего игры, следует употреблять с алкоголем. Шуткам аплодировал весь зал и, судя по реакции, часть из них понравилась Махонину», — передает корреспондент URA.RU.

Пермская команда «Сборная картонной промышленности», по мнению корреспондента информационного агентства, держалась уверенно на сцене и «грамотно сдавала» шутки. Для ребят это дебютная игра в Первой лиге. В этом отборочном туре за выход в следующий этап сражались 25 команд из 18 регионов России. Игры 1/8 финала проводились с 24 по 26 марта на сцене Дворца культуры им. Солдатова. Основной темой игр стал 300-летний юбилей Перми.

Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь.
Юмористы боролись за выход в следующий этап Первой лиги КВН
Фото:
Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь.
Игру вел чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Русская дорога» Алексей Кривеня
Фото:
Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь.
Команда КВН «Сборная Пермского края» приехала поддержать земляков
Фото:
Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь.
Юмористы используют современные тренды, чтобы понравиться и залу, и жюри
Фото:
Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь.
За выход в следующий этап боролись 25 команд
Фото:
Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь.
В Пермь съехались юмористы из 18 регионов России
Фото:
Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь.
Выступления юмористов оценивали победители Высшей лиги КВН
Фото:
Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь.
Следующий этап будет проводиться с 22 по 24 июня
Фото:

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Шутки про зоопарк, соленые уши пермячек и велосипед «Кама» вызвали бурную реакцию на заключительной игре 1/8 финала Первой лиги КВН, съемки которой велись в Перми. Вместе со зрительным залом юмористам аплодировал и присутствующий на игре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Команды много шутили о регионе. Со сцены звучали шутки про зоопарк, велосипед „Кама“ и его „камбэк“, уникальность центрального парк им. Горького и соленые уши пермячек, которые, по мнению ведущего игры, следует употреблять с алкоголем. Шуткам аплодировал весь зал и, судя по реакции, часть из них понравилась Махонину», — передает корреспондент URA.RU. Пермская команда «Сборная картонной промышленности», по мнению корреспондента информационного агентства, держалась уверенно на сцене и «грамотно сдавала» шутки. Для ребят это дебютная игра в Первой лиге. В этом отборочном туре за выход в следующий этап сражались 25 команд из 18 регионов России. Игры 1/8 финала проводились с 24 по 26 марта на сцене Дворца культуры им. Солдатова. Основной темой игр стал 300-летний юбилей Перми.
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