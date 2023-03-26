В ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Фото

27 марта 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

В ДТП с участием кареты скорой помощи пострадали четыре человека Фото: Владислав Грозный © URA.RU В аварии внедорожника Citroen с автомобилем скорой помощи возле остановки «Ювелирная» в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «У водителя Citroen сочетанная травма, а 45-летняя пассажирка внедорожника в коме. Также в аварии пострадал врач автомобиля скорой помощи — ушиб грудной клетки, а у фельдшера перелом правой голени», — рассказали очевидец. По словам очевидцев, авария произошла примерно в 21:30 26 марта возле дома на улице 8 Марта, 197. Водитель Citroen выехал на встречку, по касательной врезался в Nissan, а далее столкнулся с каретой скорой помощи. Ранее URA.RU публиковало видео с места аварии внедорожника с автомобилем скорой помощи. На месте происшествия оказывали помощь пострадавшим, а также из-за ДТП образовалась огромная пробка. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В аварии внедорожника Citroen с автомобилем скорой помощи возле остановки «Ювелирная» в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «У водителя Citroen сочетанная травма, а 45-летняя пассажирка внедорожника в коме. Также в аварии пострадал врач автомобиля скорой помощи — ушиб грудной клетки, а у фельдшера перелом правой голени», — рассказали очевидец. По словам очевидцев, авария произошла примерно в 21:30 26 марта возле дома на улице 8 Марта, 197. Водитель Citroen выехал на встречку, по касательной врезался в Nissan, а далее столкнулся с каретой скорой помощи. Ранее URA.RU публиковало видео с места аварии внедорожника с автомобилем скорой помощи. На месте происшествия оказывали помощь пострадавшим, а также из-за ДТП образовалась огромная пробка.