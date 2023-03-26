26 марта 2023
25 марта 2023

В ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд зам главы МЧС Супруновского Анатолия. Курган, первая медпомощь, первая медецинская помощь, скорая помощь, дорожная реанимация
В ДТП с участием кареты скорой помощи пострадали четыре человека Фото:

В аварии внедорожника Citroen с автомобилем скорой помощи возле остановки «Ювелирная» в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«У водителя Citroen сочетанная травма, а 45-летняя пассажирка внедорожника в коме. Также в аварии пострадал врач автомобиля скорой помощи — ушиб грудной клетки, а у фельдшера перелом правой голени», — рассказали очевидец.

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 21:30 26 марта возле дома на улице 8 Марта, 197. Водитель Citroen выехал на встречку, по касательной врезался в Nissan, а далее столкнулся с каретой скорой помощи.

Ранее URA.RU публиковало видео с места аварии внедорожника с автомобилем скорой помощи. На месте происшествия оказывали помощь пострадавшим, а также из-за ДТП образовалась огромная пробка.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В аварии внедорожника Citroen с автомобилем скорой помощи возле остановки «Ювелирная» в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «У водителя Citroen сочетанная травма, а 45-летняя пассажирка внедорожника в коме. Также в аварии пострадал врач автомобиля скорой помощи — ушиб грудной клетки, а у фельдшера перелом правой голени», — рассказали очевидец. По словам очевидцев, авария произошла примерно в 21:30 26 марта возле дома на улице 8 Марта, 197. Водитель Citroen выехал на встречку, по касательной врезался в Nissan, а далее столкнулся с каретой скорой помощи. Ранее URA.RU публиковало видео с места аварии внедорожника с автомобилем скорой помощи. На месте происшествия оказывали помощь пострадавшим, а также из-за ДТП образовалась огромная пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...