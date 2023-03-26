В аварии внедорожника Citroen с автомобилем скорой помощи возле остановки «Ювелирная» в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.
«У водителя Citroen сочетанная травма, а 45-летняя пассажирка внедорожника в коме. Также в аварии пострадал врач автомобиля скорой помощи — ушиб грудной клетки, а у фельдшера перелом правой голени», — рассказали очевидец.
По словам очевидцев, авария произошла примерно в 21:30 26 марта возле дома на улице 8 Марта, 197. Водитель Citroen выехал на встречку, по касательной врезался в Nissan, а далее столкнулся с каретой скорой помощи.
Ранее URA.RU публиковало видео с места аварии внедорожника с автомобилем скорой помощи. На месте происшествия оказывали помощь пострадавшим, а также из-за ДТП образовалась огромная пробка.
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