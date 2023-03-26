Путин оценил действия Росгвардии на спецоперации

Путин: в ходе СВО Росгвардия действует смело и решительно

27 марта 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин похвалил росгвардейцев в их праздник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин отметил храбрость бойцов Росгвардии, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил во время поздравления по случаю Дня войск Национальной гвардии. «В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие», — отметил Путин, чье поздравление опубликовано на официальном сайте президента страны. Также он пожелал всем действующим и бывшим сотрудникам Росгвардии, их родственникам и близким — здоровья и успехов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основной целью являются защита мирного населения Донбасса, денацификация и демилитаризация этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU также сообщало, что глава Росгвардии Виктор Золотов лично посетил фронтовую территорию. Там его заметили во время проверки подразделений армии РФ.

Президент России Владимир Путин отметил храбрость бойцов Росгвардии, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил во время поздравления по случаю Дня войск Национальной гвардии. «В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие», — отметил Путин, чье поздравление опубликовано на официальном сайте президента страны. Также он пожелал всем действующим и бывшим сотрудникам Росгвардии, их родственникам и близким — здоровья и успехов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основной целью являются защита мирного населения Донбасса, денацификация и демилитаризация этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU также сообщало, что глава Росгвардии Виктор Золотов лично посетил фронтовую территорию. Там его заметили во время проверки подразделений армии РФ.