МИД: Москва будет готова потребовать компенсации за «Северные потоки» 27 марта 2023 в 06:19 Размер текста - 17 + Россия продолжит настаивать на объективном расследовании диверсий, заявил Биричевский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Москва будет готова потребовать компенсации за диверсии, совершенные на газопроводах «Северный поток». Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов „Северный поток“», — заявил Биричевский в интервью РИА Новости. Он также напомнил о расследовании американского журналиста Сеймура Херша и распространении проекта резолюции Совбеза ООН, согласно которому будет проведено независимое расследование терактов. Тем не менее, по мнению Биричевского, западные страны пытаются саботировать работу по проекту резолюции. Он подчеркнул, что Россия продолжит настаивать в связи с этим на проведении открытого расследования с участием специалистов из РФ. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Журналист Херш опубликовал расследование по вопросу причастности США к диверсиям, в результате которого пришел к выводу о том, что теракты были организованы Вашингтоном. За объективное расследование диверсий вместе с Россией выступил и Китай, передает RT. Москва будет готова потребовать компенсации за диверсии, совершенные на газопроводах «Северный поток». Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов „Северный поток“», — заявил Биричевский в интервью РИА Новости. Он также напомнил о расследовании американского журналиста Сеймура Херша и распространении проекта резолюции Совбеза ООН, согласно которому будет проведено независимое расследование терактов. Тем не менее, по мнению Биричевского, западные страны пытаются саботировать работу по проекту резолюции. Он подчеркнул, что Россия продолжит настаивать в связи с этим на проведении открытого расследования с участием специалистов из РФ. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Журналист Херш опубликовал расследование по вопросу причастности США к диверсиям, в результате которого пришел к выводу о том, что теракты были организованы Вашингтоном. За объективное расследование диверсий вместе с Россией выступил и Китай, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям