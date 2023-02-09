09 февраля 2023

Ветерана ВМС США возмутила реакция на устроенный Байденом подрыв «Северных потоков»

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Причастность Байдена к взрывам на «Северных потоках» не смутила американцев Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Жители США никак не отреагировали на то, что американский президент Джо Байден причастен к диверсии на «Северных потоках», и это возмутительно. С таким замечанием выступил ветеран ВМС США Джек Пособец.

«Итак, Байден взорвал этот газопровод, а люди ведут себя так, будто этого даже не было», — отметил Джек Пособец. Свое недовольство он выразил на странице в Twitter.

Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о падении давления сначала на одной нитке «Северного потока», а затем на второй. Всего случилось три утечки газа, было установлено, что они произошли в результате взрывов. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что диверсия была организована США. Он также отметил, что Джо Байден знал о подготовке взрывов, передает телеканал 360.

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Жители США никак не отреагировали на то, что американский президент Джо Байден причастен к диверсии на «Северных потоках», и это возмутительно. С таким замечанием выступил ветеран ВМС США Джек Пособец. «Итак, Байден взорвал этот газопровод, а люди ведут себя так, будто этого даже не было», — отметил Джек Пособец. Свое недовольство он выразил на странице в Twitter. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о падении давления сначала на одной нитке «Северного потока», а затем на второй. Всего случилось три утечки газа, было установлено, что они произошли в результате взрывов. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что диверсия была организована США. Он также отметил, что Джо Байден знал о подготовке взрывов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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