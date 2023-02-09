Ветерана ВМС США возмутила реакция на устроенный Байденом подрыв «Северных потоков»

10 февраля 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

Причастность Байдена к взрывам на «Северных потоках» не смутила американцев Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Жители США никак не отреагировали на то, что американский президент Джо Байден причастен к диверсии на «Северных потоках», и это возмутительно. С таким замечанием выступил ветеран ВМС США Джек Пособец. «Итак, Байден взорвал этот газопровод, а люди ведут себя так, будто этого даже не было», — отметил Джек Пособец. Свое недовольство он выразил на странице в Twitter. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о падении давления сначала на одной нитке «Северного потока», а затем на второй. Всего случилось три утечки газа, было установлено, что они произошли в результате взрывов. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что диверсия была организована США. Он также отметил, что Джо Байден знал о подготовке взрывов, передает телеканал 360.

Жители США никак не отреагировали на то, что американский президент Джо Байден причастен к диверсии на «Северных потоках», и это возмутительно. С таким замечанием выступил ветеран ВМС США Джек Пособец. «Итак, Байден взорвал этот газопровод, а люди ведут себя так, будто этого даже не было», — отметил Джек Пособец. Свое недовольство он выразил на странице в Twitter. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о падении давления сначала на одной нитке «Северного потока», а затем на второй. Всего случилось три утечки газа, было установлено, что они произошли в результате взрывов. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что диверсия была организована США. Он также отметил, что Джо Байден знал о подготовке взрывов, передает телеканал 360.