В МИД РФ заявили, что Россия старается избегать «крайних мер» 27 марта 2023 в 08:10 Размер текста - 17 + Запад ввел против России сотни санкций, что дает ей право ответить любым способом, считают в МИД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия имеет право использовать все способы для ответа на санкции Запада, однако старается не идти на крайние меры. Об этом заявили директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий, хотя и пытаемся избежать крайних мер», — сказал Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости. По словам представителя МИДа, Россия надеется на здравый смысл западных элит. «Не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического „апокалипсиса“, к которому может привести раскручивание санкционной спирали», — заключил Биричевский. Страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкционный блицкриг против страны провалился. Президент США Джо Байден заявил, что единство Запада в вопросе антироссийских санкций не рушится. Россия имеет право использовать все способы для ответа на санкции Запада, однако старается не идти на крайние меры. Об этом заявили директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий, хотя и пытаемся избежать крайних мер», — сказал Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости. По словам представителя МИДа, Россия надеется на здравый смысл западных элит. «Не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического „апокалипсиса“, к которому может привести раскручивание санкционной спирали», — заключил Биричевский. Страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что санкционный блицкриг против страны провалился. Президент США Джо Байден заявил, что единство Запада в вопросе антироссийских санкций не рушится. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям