Байден заявил, что с Россией готов бороться весь Запад

25 марта 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

Джо Байден считает, что единство Запада в противостоянии России не исчезнет Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Единство стран Запада в противостоянии России не исчезнет, несмотря на длительные боевые действия на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. «Наше единство не нарушится», — сказал Байден на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома. Американский лидер уточнил, что продолжит оказывать давление на Россию с помощью санкций. Администрация Джо Байдена рассчитывает, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина поможет мобилизовать нейтральные страны для участия в международном конфликте, сообщалось ранее. При этом экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байден в том, что он своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.

Единство стран Запада в противостоянии России не исчезнет, несмотря на длительные боевые действия на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. «Наше единство не нарушится», — сказал Байден на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома. Американский лидер уточнил, что продолжит оказывать давление на Россию с помощью санкций. Администрация Джо Байдена рассчитывает, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина поможет мобилизовать нейтральные страны для участия в международном конфликте, сообщалось ранее. При этом экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байден в том, что он своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.