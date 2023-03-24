24 марта 2023

Байден заявил, что с Россией готов бороться весь Запад

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден считает, что единство Запада в противостоянии России не исчезнет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Единство стран Запада в противостоянии России не исчезнет, несмотря на длительные боевые действия на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Наше единство не нарушится», — сказал Байден на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома. Американский лидер уточнил, что продолжит оказывать давление на Россию с помощью санкций.

Администрация Джо Байдена рассчитывает, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина поможет мобилизовать нейтральные страны для участия в международном конфликте, сообщалось ранее. При этом экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байден в том, что он своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.

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Единство стран Запада в противостоянии России не исчезнет, несмотря на длительные боевые действия на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. «Наше единство не нарушится», — сказал Байден на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома. Американский лидер уточнил, что продолжит оказывать давление на Россию с помощью санкций. Администрация Джо Байдена рассчитывает, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина поможет мобилизовать нейтральные страны для участия в международном конфликте, сообщалось ранее. При этом экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байден в том, что он своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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