26 марта 2023

ВСУ обстреляли химзавод в Горловке

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, ВСУ, stock, сау гиацинт
ВСУ нанесли удар по заводу «Стирол» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по химическому заводу «Стирол» в Горловке (ДНР), в результате обстрела поврежден цех по производству азотной кислоты. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу ГУП „Стирол“ (Калининский район Горловки), в результате чего сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, частично разрушена факельная труба», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. По словам мэра, снаряд также попал в административное здание.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасс от геноцида.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по химическому заводу «Стирол» в Горловке (ДНР), в результате обстрела поврежден цех по производству азотной кислоты. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. «Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу ГУП „Стирол“ (Калининский район Горловки), в результате чего сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, частично разрушена факельная труба», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. По словам мэра, снаряд также попал в административное здание. С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасс от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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