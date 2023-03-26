ВСУ обстреляли химзавод в Горловке 27 марта 2023 в 10:56 Размер текста - 17 + ВСУ нанесли удар по заводу «Стирол» Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по химическому заводу «Стирол» в Горловке (ДНР), в результате обстрела поврежден цех по производству азотной кислоты. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. «Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу ГУП „Стирол“ (Калининский район Горловки), в результате чего сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, частично разрушена факельная труба», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале . По словам мэра, снаряд также попал в административное здание. С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасс от геноцида. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по химическому заводу «Стирол» в Горловке (ДНР), в результате обстрела поврежден цех по производству азотной кислоты. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. «Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу ГУП „Стирол“ (Калининский район Горловки), в результате чего сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, частично разрушена факельная труба», — написал Иван Приходько в своем telegram-канале. По словам мэра, снаряд также попал в административное здание. С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасс от геноцида. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям