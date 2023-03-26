Суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора о взыскании с Малика Гайсина имущества в доход государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гендиректор завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малик Гайсин, арестованный по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, проходит фигурантом по еще одному делу — гражданскому. Согласно картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга, с него и трех других ответчиков, также аффилированных с Гайсиным, изъяли имущество в доход государства.

6 марта в Ленинский районный суд поступил иск от заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева. Ответчиками по делу выступают Малик Гайсин, а также еще три компании, среди руководителей которых, согласно сервису раскрытия информации СБИС, находится либо сам подозреваемый, либо его родственники — ООО «Актай-М» (96% акций владеет Гайсин Айдан Малик), ООО «Вагран» и ООО «Корона Тэхет» (генеральным директором обеих компаний выступает Малик Фавзавиевич Гайсин). Также в деле есть третьи лица — банк «Вятич» и завод электрических соединителей «Исеть».

Категория дела обозначена как «споры, связанные с имущественными правами», а именно «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ […] «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 23 марта иск замгенпрокурора был удовлетворен.

Как пояснил URA.RU юрист Арсений Артюх, федеральным законом, о котором речь идет выше, чаще всего руководствуются прокуроры в разрезе антикоррупционных историй. «Под этот закон попадают те, кто занимал государственную или муниципальную должность. Если расходы их или их родственников не соответствуют доходам, то органы прокуратуры вправе инициировать проверку. И если по результатам будут выявлены сомнительные источники доходов, то может быть подан иск в суд об обращении в доход государства любого имущества, чье происхождение легально невозможно объяснить», — поделился Артюх.

Малик Гайсин проходит обвиняемым по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» УК РФ. 16 марта его взяли под домашний арест.

Суд удовлетворил иск прокурора Скрин: картотека Ленинского районного суда Екатеринбурга