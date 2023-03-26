Купившая фабрику-банкрот компания в Челябинске воспользовалась новым видом ипотеки

Компания расширит выпуск продукции, востребованной в России и странах СНГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Фальцгебель» из Челябинска, которая приобрела в феврале 2023 года активы обанкроченной фабрики «Краснодеревщик», расширит производство. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, предприятие получило льготный кредит.

«Челябинская компания „Фальцгебель“ получила льготный кредит по госпрограмме „Промышленная ипотека“. Сбербанк предоставил предприятию заем в 25 млн рублей под 5% годовых на срок до пяти лет», — отметили в минпроме.

На занятые средства предприятие приобретет недвижимость для расширения производства. Это обеспечит выпуск в достаточных объемах межкомнатных дверей, спецдверей и элементов оформления дверного проема. Об этом рассказала коммерческий директор ООО «Фальцгебель» Наталья Гаупт,

Компания выпускает продукцию под брендом «Правильные двери». Также предприятие делает двери для общественных объектов: торгово-развлекательных комплексов, гостиниц, медучреждений и других. Для больниц производят огнестойкие, звукоизоляционные двери, которые устанавливаются в «чистых помещениях». Товары «Фальцгебель» на данный момент востребованы в регионах РФ и странах СНГ.

Первый кредит по программе промышленной ипотеки в Челябинской области Сбербанк России выдал в январе 2023 года. По словам управляющего челябинским отделением финорганизации Дениса Чугунова, продукт становится популярным, поскольку кредиты можно привлекать не только на покупку объектов недвижимости, но и на их строительство и модернизацию.

Фабрика «Фальцгебель» выкупила залоговое имущество «Краснодеревщика». За 31 млн рублей компания приобрела цеха и склады общей площадью в 7212,4 кв метра. Также производитель приобрел землю площадью в 5823 кв метра и право аренды участка площадью 4157 квадратных метров. Активы находились в залоге у банка. Часть имущества банкрота осенью 2022 года выкупил предприниматель из Копейска Денис Пелюх.