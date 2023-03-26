Курганские вейпшопы нашли способ обхода запрета, который готовят ввести власти

27 марта 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Курганские вейпшопы готовятся к запрету от правительства РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане одна из сетей, которая продает электронные сигареты, также известные, как вейпы, планируют поменять сферу продажи из-за планируемого закона, запрещающего продажу этой табачной продукции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сотрудник торговой сети. «В первую очередь, закон, конечно же, повлечет за собой пересмотр товарной матрицы, так как мы крупная сеть и нам не подходят никакие серые схемы продолжения торговли запрещенными товарами, если запрет вступит в силу. А в целом наш ассортимент включает в себя большой спектр товаров, поэтому бизнес будет переориентирован на них», — поделился с журналистом работник. Сообщается, что торговая сеть перейдет на продажу товаров для кальяна, если закон вступит в силу. По словам сотрудника вейпшопа, эта сфера полностью прошла этап выхода в правовое поле, но продолжает контролироваться властями. «Товары с содержанием никотина всегда под пристальным вниманием законодателей, поэтому невозможно быть уверенным, что завтра не примут новый закон, который внесет новые правила», — добавил сотрудник. В вейпшопе прогнозируют, что запрет, в первую очередь, приведет к просадкам по выручке, так как вывести из продажи товар безболезненно не получится. Сотрудники отмечают, что на данный момент нет проблем с поставками товара из Китая, откуда у сети основная масса товара. Активно это поле занимают и российские производители. «Жидкости наверное 90% Российские, если не больше. А устройства — подавляющее большинство Китай», — рассказали URA.RU сотрудники. URA.RU писало ранее об отчете премьер-министра Мишустина, в котором он затронул тему запрета вейпов. По его словам, в правительстве делают акценты на инициативах, которые направлены на сохранение жизни граждан России. Ранее также планировалось поднять акцизы на сигареты и жидкости для вейпов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане одна из сетей, которая продает электронные сигареты, также известные, как вейпы, планируют поменять сферу продажи из-за планируемого закона, запрещающего продажу этой табачной продукции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сотрудник торговой сети. «В первую очередь, закон, конечно же, повлечет за собой пересмотр товарной матрицы, так как мы крупная сеть и нам не подходят никакие серые схемы продолжения торговли запрещенными товарами, если запрет вступит в силу. А в целом наш ассортимент включает в себя большой спектр товаров, поэтому бизнес будет переориентирован на них», — поделился с журналистом работник. Сообщается, что торговая сеть перейдет на продажу товаров для кальяна, если закон вступит в силу. По словам сотрудника вейпшопа, эта сфера полностью прошла этап выхода в правовое поле, но продолжает контролироваться властями. «Товары с содержанием никотина всегда под пристальным вниманием законодателей, поэтому невозможно быть уверенным, что завтра не примут новый закон, который внесет новые правила», — добавил сотрудник. В вейпшопе прогнозируют, что запрет, в первую очередь, приведет к просадкам по выручке, так как вывести из продажи товар безболезненно не получится. Сотрудники отмечают, что на данный момент нет проблем с поставками товара из Китая, откуда у сети основная масса товара. Активно это поле занимают и российские производители. «Жидкости наверное 90% Российские, если не больше. А устройства — подавляющее большинство Китай», — рассказали URA.RU сотрудники. URA.RU писало ранее об отчете премьер-министра Мишустина, в котором он затронул тему запрета вейпов. По его словам, в правительстве делают акценты на инициативах, которые направлены на сохранение жизни граждан России. Ранее также планировалось поднять акцизы на сигареты и жидкости для вейпов.