Что изменится в жизни россиян после отчета правительства в Госдуме

23 марта Михаил Мишустин отчитался о работе правительства РФ перед Госдумой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год и планами на 2023 год. URA.RU приводит основные заявления, которые непосредственно касаются жизни россиян.
- В России планируется рассмотреть законопроект о создании свободной экономической зоны в новых территориях, присоединенных к стране. По словам Мишустина, в Донбассе ключевыми отраслями являются машиностроение, добыча угля и химическая промышленность.
- С 1 апреля в стране повысятся социальные пенсии. За год индексация выплат составит 13,5%. Как уточнил премьер-министр страны, такая помощь направлена на тех граждан, у которых не хватает пенсионного стажа для получения страховой пенсии. После повышения социальной выплаты вырастет и уровень пенсионного обеспечения для четырех миллионов граждан.
- Кабинет министров РФ рассмотрит вопрос о запрете электронных сигарет и вейпов. По словам Мишустина, в правительстве делает акцент на инициативах, которые направлены на сохранение жизни россиян.
- Кабмин рассмотрит возможность дополнительной поддержки работодателей, которые трудоустраивают к себе людей с инвалидностью. Михаил Мишустин подчеркнул, что така работа ведется правительством постоянно. Также премьер отметил, что ежегодная помощь организациям, которые работают с инвалидами, выросла в 3,5 раза — до 1,7 миллиарда рублей в текущем году.
- Детский бюджет в РФ в 2023 году составляет 2,7 триллиона рублей. Приоритетом для правительства страны является поддержка материнства, семей с детьми.
- В России через несколько месяцев начнет работу государственный фонд по поддержке ветеранов и семей погибших в ходе спецоперации. Премьер-министр страны заверил, что фонд будет оказывать юридическую и медицинскую помощь. Также фонд будет помогать при трудоустройстве и образовании.
- С 1 января 2024 года в России проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Рост составит 18,5%», отметил Мишустин. В прошлом году минимальный размер оплаты труда был повышен дважды
Ранее сообщалось, что премьер-министр страны Михаил Мишустин отчитался перед Госдумой. Основное внимание в ходе заседания он акцентировал на том, как Россия справилась с западными санкциями.
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