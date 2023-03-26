Жители ЯНАО составили рейтинг компаний, в которых хотели бы работать

Ямальцы предпочитают нефтегазовый сектор Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В рейтинг компаний мечты, в которых хотели бы работать жители ЯНАО, попали нефтегазовые гиганты и сеть ресторанов быстрого питания. Об этом URA.RU сообщили в службе исследований hh.ru, аналитики которой провели опрос.

«В Ямало-Ненецком автономном округе самой популярной компанией по итогам 2022 года стала „Газпром нефть“ — свои голоса за нее отдали 6,6% местных соискателей. На втором месте оказалась компания „СИБУР“, работать в которой мечтают 4,4% жителей ЯНАО», — говорится в сообщении.

На третьем месте разместилась компания «Газпром бурение» — за нее проголосовали 2,6% опрошенных. Следом идут «Газпромтранс» (2,5%) и «Газпром недра» (2%). Рейтинг нефтегазовых компаний разбавила сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца», за которую проголосовали 1,1% опрошенных.

Ранее URA.RU сообщало, что энергетикам, только закончившим колледж, не хватает знаний для работы в ЯНАО. На это обратили внимание специалисты «Распределительной сетевой компании Ямала».