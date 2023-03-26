В Свердловской области появились первые жертвы клещей

За выходные клещи покусали троих жителей Свердловской области

От укуса клещей уже пострадали три свердловчанина Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU

Первые в этом году случаи присасывания клещей зарегистрированы в Свердловской области. За минувшие выходные от укуса кровососов уже пострадали три свердловчанина. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«За выходные пострадали три свердловчанина: 24 марта клещ впился в жителя Богдановича, когда он находился в Сысертском районе. 26 марта от членистоногого пострадали два екатеринбуржца (один случай — также в Сысертском районе, второй — в черте Екатеринбурга). Согласно прогнозам эпидемиологов, сделанных на основе энтомологических исследований, в 2023 году в целом по области ожидается увеличение численности иксодовых клещей», — сказано в сообщении.

На отдельных территориях южной горной тайги, лесной зоны и северной лесостепи лесостепной зоны заклещевленность незначительно снизится или будет на уровне прошлого года. «Количество людей, покусанных клещами, ожидается ниже уровня прошлого года, однако погодные факторы, урожайность грибов и ягод могут внести коррективы в ситуацию, как это было в прошлом сезоне», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что весной, когда воздух прогревается до 5-7 °C, просыпаются клещи. Первые укусы регистрируют в марте, а рост активности кровососов ожидается с апреля. В Свердловской области чаще всего выявляют болезнь Лайма после укуса клеща. Специалисты рекомендуют после каждой прогулки с посещением парка или лесополосы желательно осмотреть все тело. Если контакта с клещом избежать не удалось, важно как можно быстрее обратиться к медику, который удалит кровососа.