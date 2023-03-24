Врач рассказала, как свердловчанам защититься от клещей

«Гемотест»: в Свердловской области чаще всего выявляют болезнь Лайма после укуса клеща

В Свердловской области в 2021 и 2022 годах чаще всего выявляли иксодовый боррелиоз (болезнь Лайма) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Весной, когда воздух прогревается до 5-7 °C, просыпаются клещи. После зимней спячки они голодны, поэтому ищут жертву, чтобы подкрепиться кровью. Первые укусы регистрируют в марте, а рост активности кровососов ожидается уже с апреля. Где свердловчан подстерегает опасность, как защитить себя и что делать, если клещ все-таки укусил, корреспонденту URA.RU рассказала кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Клещи — переносчики множества инфекций. Например, по данным „Гемотеста“ в Свердловской области в 2021 и 2022 годах чаще всего выявляли иксодовый боррелиоз (болезнь Лайма). Без лечения эта инфекция переходит в хроническую форму, поражая кожу, вызывая проблемы с сердцем и суставами, сбои в работе нервной системы. От болезни Лайма прививки нет, поэтому так важно предупредить укусы клещей. Для этого в сезон их активности носят одежду, плотно прилегающую к телу, используют специальные средства — противоклещевые репелленты», — говорит Демьяновская.

Также нельзя забывать, что иксодовые клещи переносят вирус клещевого энцефалита — возбудителя, вызывающего воспаление оболочек и ткани головного мозга, которое может привести к стойкому неврологическому дефициту или смерти. «Надежный способ защиты от клещевого энцефалита — вакцинация. Существует несколько вакцин против клещевого энцефалита. Например, одну из вакцин вводят здоровым людям дважды с интервалом в 1—7 месяцев, а для формирования стойкого иммунитета организму нужно еще 2 недели», — делится врач лаборатории.

После каждой прогулки с посещением парка или лесополосы желательно осмотреть все тело. Если контакта с клещом избежать не удалось, важно как можно быстрее удалить присосавшегося паразита. «Определить, инфицирован клещ или нет, по внешнему виду или поведению нельзя. Понадобится лабораторное исследование. Если нет возможности отдать в лабораторию самого клеща, можно через 10 дней после укуса сдать кровь из вены на инфекции, передаваемые иксодовыми клещами» — советует Екатерина Демьяновская.

Ранее URA.RU писало, что свердловчанин умер после укуса клеща. Мужчина не смог пережить заражение энцефалитом.