Полковник объяснил, где ждать самых тяжелых боев на спецоперации

Полковник Матвийчук указал на сложность перейти реки для российской армии

28 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Форсирование рек невозможно без поддержки авиации, отметил Анатолий Матвийчук Фото (архив): Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военным будет сложно форсировать реки для перехода на другой берег, а для ВСУ это станет практически невозможно из-за отсутствия авиации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Это должна быть целая инженерная операция. Это переправочные средства, тяжелые буксиры, катера, плавучие мосты, понтоны. Собственно говоря, для ВСУ задача неподъемная. Потому что все эти действия должны прикрываться авиацией, которой у них нет. С нашей стороны — тяжело, а с их стороны — практически невозможно», — подчеркнул Матвийчук. Полковник в отставке объяснил, что без поддержки авиации при форсировании рек невозможно подавить обстрелы противника. «[Начинаются] любые действия на берегу — сразу привлекают разведку. Она подходит, за ней выходит артиллерия и авиация, и все разносят. То есть, чтобы как-то выполнять задачи, нужно прикрываться с воздуха. Это нужно, чтобы подавлять артиллерийский батареи противника», — добавил Матвийчук. Ранее глава российской администрации Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов завил, что ВСУ готовят оборонительные сооружения по всей линии правого берега реки Ингулец. Возводятся они также в Павловке, Евгеновке, Иванокепено. По мнению Барбашова, ВСУ хотят выманить ВС Россию к укрепрайону на высоком правом берегу Ингульца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским военным будет сложно форсировать реки для перехода на другой берег, а для ВСУ это станет практически невозможно из-за отсутствия авиации. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Это должна быть целая инженерная операция. Это переправочные средства, тяжелые буксиры, катера, плавучие мосты, понтоны. Собственно говоря, для ВСУ задача неподъемная. Потому что все эти действия должны прикрываться авиацией, которой у них нет. С нашей стороны — тяжело, а с их стороны — практически невозможно», — подчеркнул Матвийчук. Полковник в отставке объяснил, что без поддержки авиации при форсировании рек невозможно подавить обстрелы противника. «[Начинаются] любые действия на берегу — сразу привлекают разведку. Она подходит, за ней выходит артиллерия и авиация, и все разносят. То есть, чтобы как-то выполнять задачи, нужно прикрываться с воздуха. Это нужно, чтобы подавлять артиллерийский батареи противника», — добавил Матвийчук. Ранее глава российской администрации Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов завил, что ВСУ готовят оборонительные сооружения по всей линии правого берега реки Ингулец. Возводятся они также в Павловке, Евгеновке, Иванокепено. По мнению Барбашова, ВСУ хотят выманить ВС Россию к укрепрайону на высоком правом берегу Ингульца.