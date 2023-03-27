Премьер Польши призвал Украину перестать недооценивать силы РФ

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, минометный расчет, солдат, служба в армии
Во время наступления, украинским солдатам будет тяжело в борьбе с русскими, оценил Матеуш Моравецкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе наступления Украины, потенциал и силу России не стоит недооценивать. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать», — заявил Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wall Street Journal. Оценивая ситуацию на Украине, премьер подчеркнул, что украинским солдатам будет «очень тяжело».

Моравецкий акцентировал внимание на том, что у России были месяцы, чтобы подготовиться к нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее Польша отказалась отдавать Украине все советские истребители МИГ-29 в целях собственной безопасности. Обозреватель Star gazet Севиль Нуриева-Исмаилова также заявляла, что Польша будет претендовать на украинские территории в случае поражения Киева, пишет RT.

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В ходе наступления Украины, потенциал и силу России не стоит недооценивать. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать», — заявил Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wall Street Journal. Оценивая ситуацию на Украине, премьер подчеркнул, что украинским солдатам будет «очень тяжело». Моравецкий акцентировал внимание на том, что у России были месяцы, чтобы подготовиться к нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее Польша отказалась отдавать Украине все советские истребители МИГ-29 в целях собственной безопасности. Обозреватель Star gazet Севиль Нуриева-Исмаилова также заявляла, что Польша будет претендовать на украинские территории в случае поражения Киева, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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