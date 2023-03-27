Премьер Польши призвал Украину перестать недооценивать силы РФ

В ходе наступления Украины, потенциал и силу России не стоит недооценивать. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать», — заявил Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wall Street Journal. Оценивая ситуацию на Украине, премьер подчеркнул, что украинским солдатам будет «очень тяжело».
Моравецкий акцентировал внимание на том, что у России были месяцы, чтобы подготовиться к нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее Польша отказалась отдавать Украине все советские истребители МИГ-29 в целях собственной безопасности. Обозреватель Star gazet Севиль Нуриева-Исмаилова также заявляла, что Польша будет претендовать на украинские территории в случае поражения Киева, пишет RT.
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В ходе наступления Украины, потенциал и силу России не стоит недооценивать. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать», — заявил Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wall Street Journal. Оценивая ситуацию на Украине, премьер подчеркнул, что украинским солдатам будет «очень тяжело». Моравецкий акцентировал внимание на том, что у России были месяцы, чтобы подготовиться к нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее Польша отказалась отдавать Украине все советские истребители МИГ-29 в целях собственной безопасности. Обозреватель Star gazet Севиль Нуриева-Исмаилова также заявляла, что Польша будет претендовать на украинские территории в случае поражения Киева, пишет RT.