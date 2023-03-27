Вице-мэр вмешался в зачистку ключевого предприятия Екатеринбурга от людей миллиардера

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Круглый стол URA.RU по теме строительства в отеле Хайят. Екатеринбург, галямов рустам
Какие отношения у Рустама Галямова с «Реформой», источник не уточнил Фото:

В разборках вокруг зачистки «Водоканала» Екатеринбурга от людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») новый игрок. Вице-мэр Рустам Галямов продвигает на должность замгендиректора стратегического МУПа Сергея Корякина из строительной компании «Реформа». Предполагается, что к Корякину перейдет часть полномочий близкого к Кочеткову директора по безопасности Вячеслава Воронкова, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Назначение Корякина — итог прошлогодних штабов по вводу жилья, техприсоединению объектов. Корякину предстоит наладить работу в этом направлении», — поделился собеседник. Дозвониться до самого Галямова к моменту публикации не удалось: в приемной корреспонденту заявили, что чиновник в краткосрочном отпуске.

По словам источника, из ведения Воронкова, помимо вопросов строительства, исключат работу контрольно-ревизионного управления. Это стало результатом антикоррупционной проверки, запущенной прокуратурой Кировского района.

Как и анонсировало URA.RU, ожидаются и другие кадровые изменения. Сейчас у гендиректора Евгения Лузгина только один заместитель. Будет четыре. Кресла достанутся ориентированным только на Лузгина управленцам (Корякин в этом плане исключение). А директоров сократят. В частности, понизят близкого к Кочеткову депутата гордумы Антона Гусева — директора «Водоканала» по общим вопросам. Другого депутата, ориентированного на бизнесмена, Александра Караваева (советник Лузгина) отправляют работать на Химмаш (Южная аэрационная станция) — якобы чтобы впоследствии уволить за прогулы.

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Все это происходит на фоне подготовки к выборам в гордуму. Мэр Алексей Орлов хочет сместить близкого к Кочеткову спикера думы Игоря Володина и заблокировать переизбрание целой группы депутатов. Гусев и Караваев в их числе. Известно, что Володин с таким подходом не согласился, и ведет на выборы собственный — антиорловский — пул.

Второй источник агентства, знакомый с работой «Водоканала», уточнил, что выборы могут и не быть основной причиной кадровой чистки на предприятии. В конце 2022-го на «Водоканале» прошла большая проверка, инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым. По ее итогам были возбуждены два уголовных дела (одно из них — по жалобе от крупного застройщика; его в ближайшее время закроют, так как стороны договорились) и вынесено представление с целым рядом замечаний и установкой оптимизировать топ-менеджерский штат. Поскольку последнее фактически дублирует озвученное ранее Орловым поручение, возникло подозрение, что городские власти как минимум содействовали органам.

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В разборках вокруг зачистки «Водоканала» Екатеринбурга от людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») новый игрок. Вице-мэр Рустам Галямов продвигает на должность замгендиректора стратегического МУПа Сергея Корякина из строительной компании «Реформа». Предполагается, что к Корякину перейдет часть полномочий близкого к Кочеткову директора по безопасности Вячеслава Воронкова, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Назначение Корякина — итог прошлогодних штабов по вводу жилья, техприсоединению объектов. Корякину предстоит наладить работу в этом направлении», — поделился собеседник. Дозвониться до самого Галямова к моменту публикации не удалось: в приемной корреспонденту заявили, что чиновник в краткосрочном отпуске. По словам источника, из ведения Воронкова, помимо вопросов строительства, исключат работу контрольно-ревизионного управления. Это стало результатом антикоррупционной проверки, запущенной прокуратурой Кировского района. Как и анонсировало URA.RU, ожидаются и другие кадровые изменения. Сейчас у гендиректора Евгения Лузгина только один заместитель. Будет четыре. Кресла достанутся ориентированным только на Лузгина управленцам (Корякин в этом плане исключение). А директоров сократят. В частности, понизят близкого к Кочеткову депутата гордумы Антона Гусева — директора «Водоканала» по общим вопросам. Другого депутата, ориентированного на бизнесмена, Александра Караваева (советник Лузгина) отправляют работать на Химмаш (Южная аэрационная станция) — якобы чтобы впоследствии уволить за прогулы. Все это происходит на фоне подготовки к выборам в гордуму. Мэр Алексей Орлов хочет сместить близкого к Кочеткову спикера думы Игоря Володина и заблокировать переизбрание целой группы депутатов. Гусев и Караваев в их числе. Известно, что Володин с таким подходом не согласился, и ведет на выборы собственный — антиорловский — пул. Второй источник агентства, знакомый с работой «Водоканала», уточнил, что выборы могут и не быть основной причиной кадровой чистки на предприятии. В конце 2022-го на «Водоканале» прошла большая проверка, инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым. По ее итогам были возбуждены два уголовных дела (одно из них — по жалобе от крупного застройщика; его в ближайшее время закроют, так как стороны договорились) и вынесено представление с целым рядом замечаний и установкой оптимизировать топ-менеджерский штат. Поскольку последнее фактически дублирует озвученное ранее Орловым поручение, возникло подозрение, что городские власти как минимум содействовали органам.
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