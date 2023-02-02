На руководство ключевого предприятия Екатеринбурга завели новое дело

03 февраля 2023 в 08:23 Размер текста - 17 +

По словам источника, на «Водоканал» возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У топов екатеринбургского «Водоканала» — второе уголовное дело за месяц. Проверка, инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым, привела к возбуждению дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»), утверждает собеседник URA.RU, знакомый с итогами ревизии. В документах якобы говорится, что «неустановленный круг подозреваемых» безосновательно отказывал бизнесменам в подключении их объектов к сетям. В то же время в пресс-службе свердловского СУ СКР корреспонденту заявили, что такого дела в ведомственном списке нет. Если первое — предновогоднее — дело касается неисполнения давнего решения суда о восстановлении озера Здохня и Верх-Исетского водохранилища и не затрагивает действующее руководство «Водоканала», то новое — бьет по нему напрямую: речь якобы идет о событиях 2020—2022 годов. Нынешний гендиректор — Евгений Лузгин — работает с осени 2019-го, а в ноябре 2022-го довольный его работой мэр Алексей Орлов продлил управленцу контракт еще на год. В команде Лузгина заявляют, что пока не видели документов из СК, «но если это правда, то готовы предоставить максимально подробные объяснения». Активность силовиков вокруг «Водоканала» может быть связана с конфликтом между топами предприятия и влиятельным застройщиком. Новость по теме Мэр Екатеринбурга встал на сторону топ-менеджера, попавшего под прессинг силовиков По другой (более популярной) версии, все это — следствие длительной борьбы за контроль над «Водоканалом». Капиталоемкий ресурс хочет получить близкий к губернатору Евгению Куйвашеву бизнесмен — совладелец «Мотива» Виталий Кочетков. В 2018-м он помог главе региона сформировать лояльное большинство в местной думе, однако потом это же большинство использовал для атак на несговорчивого мэра Александра Высокинского, отказавшегося продавать «Водоканал». Сменивший Высокинского Орлов стоит на том же, и попытается снизить представительство Кочеткова в думе нового созыва. Второй претендент — московская группа «Ташир» Самвела Карапетяна (82-й в рейтинге Forbes). Она планирует взять в концессию Южную аэрационную станцию. Третий — ГК «Ренова» Виктора Вексельберга (22-й в рейтинге Forbes), которая давно обозначила свой интерес к «Водоканалу», но на прозрачных, конкурсных условиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У топов екатеринбургского «Водоканала» — второе уголовное дело за месяц. Проверка, инициированная Генпрокурором РФ Игорем Красновым, привела к возбуждению дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»), утверждает собеседник URA.RU, знакомый с итогами ревизии. В документах якобы говорится, что «неустановленный круг подозреваемых» безосновательно отказывал бизнесменам в подключении их объектов к сетям. В то же время в пресс-службе свердловского СУ СКР корреспонденту заявили, что такого дела в ведомственном списке нет. Если первое — предновогоднее — дело касается неисполнения давнего решения суда о восстановлении озера Здохня и Верх-Исетского водохранилища и не затрагивает действующее руководство «Водоканала», то новое — бьет по нему напрямую: речь якобы идет о событиях 2020—2022 годов. Нынешний гендиректор — Евгений Лузгин — работает с осени 2019-го, а в ноябре 2022-го довольный его работой мэр Алексей Орлов продлил управленцу контракт еще на год. В команде Лузгина заявляют, что пока не видели документов из СК, «но если это правда, то готовы предоставить максимально подробные объяснения». Активность силовиков вокруг «Водоканала» может быть связана с конфликтом между топами предприятия и влиятельным застройщиком. По другой (более популярной) версии, все это — следствие длительной борьбы за контроль над «Водоканалом». Капиталоемкий ресурс хочет получить близкий к губернатору Евгению Куйвашеву бизнесмен — совладелец «Мотива» Виталий Кочетков. В 2018-м он помог главе региона сформировать лояльное большинство в местной думе, однако потом это же большинство использовал для атак на несговорчивого мэра Александра Высокинского, отказавшегося продавать «Водоканал». Сменивший Высокинского Орлов стоит на том же, и попытается снизить представительство Кочеткова в думе нового созыва. Второй претендент — московская группа «Ташир» Самвела Карапетяна (82-й в рейтинге Forbes). Она планирует взять в концессию Южную аэрационную станцию. Третий — ГК «Ренова» Виктора Вексельберга (22-й в рейтинге Forbes), которая давно обозначила свой интерес к «Водоканалу», но на прозрачных, конкурсных условиях.