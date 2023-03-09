Хозяина думы Екатеринбурга отрезают от миллиардов перед выборами

К спецоперации по «Водоканалу» мэр подключил силовиков

10 марта 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов, как и его предшественник Александр Высокинский, отказался продавать «Водоканал» структурам влиятельного бизнесмена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Совладельцу «Мотива» Виталию Кочеткову перед выборами в думу Екатеринбурга перекрывают доступ к деньгам самого финансовоемкого актива — ЕМУП «Водоканал». Мэр Алексей Орлов при поддержке силовиков запустил чистку в руководстве ключевого предприятия. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с итогами большой проверки, инициированной Генпрокурором РФ Игорем Красновым осенью 2022-го. По ее результатам СК возбудил два уголовных дела. Одно из них — прямое следствие конфликта «Водоканала» с крупным застройщиком. Он пожаловался на завышенную стоимость подключения его объектов к сетям. Ревизоры указали, что этот эпизод — не единственный, что МУП отказывал и другим предприятиям в подключении к сетям, и потом платил за это огромные штрафы. Статья 293 УК РФ — «Халатность». Но по последним данным, гендиректор Евгений Лузгин урегулировал финансовые споры, и дело будет закрыто. Прокуратура проверяет «Водоканал» несколько месяцев Фото: Софья Сандурская © URA.RU Другие претензии от правоохранителей разбирали на совещании у первого вице-мэра Игоря Сутягина 3 марта. На большинство вопросов Лузгин так или иначе ответил, и в целом понимания с прокуратурой достиг. А в конце встречи произошло неожиданное. Прокуратура рекомендовала Лузгину оптимизировать штат, изучить работу отдельных начальников, и решить, нужны ли они. Поскольку такое же поручение ранее отдал мэр Алексей Орлов, возникло подозрение, что мэр как минимум содействовал органам. Сейчас прокуратура отдельно проверяет директора «Водоканала» по безопасности Вячеслава Воронкова — протеже Кочеткова. Воронков среди прочего отвечает за контракты с подрядчиками. Ежегодный объем средств, контролируемых им, оценивают в миллиард рублей. Внимание на Воронкова, по данным URA.RU, обращало и УФСБ. После проверки он может быть уволен. Приход Александра Караваева на «Водоканал» весной 2019-го ознаменовал установление Кочетковым контроля над предприятием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Также должностей, скорее всего, лишатся директор «Водоканала» по общим вопросам, депутат гордумы Антон Гусев, курирующий, в частности, водоснабжение, и советник Лузгина, депутат Александр Караваев. Обоих связывают с Кочетковым. В разговоре с URA.RU Караваев подтвердил возможное увольнение. А Гусев сказал, что пока ничего об этом не слышал. «Проверки идут, это ни для кого не секрет. Это все, что мне известно», — заявил политик. Кочетков контролирует в гордуме до 15 голосов (из 35), у него самая большая фракция. Орлов по итогам сентябрьских выборов хочет серьезно ее сократить. Но уже известно, что с подачи Кочеткова спикер думы Игорь Володин формирует альтернативный пул кандидатов. При этом сейчас Орлов при поддержке вице-губернатора Олега Чемезова пытается с Володиным договориться — впереди поправки в городской Устав, для их утверждения нужны две трети голосов. Статья по теме Битва за контроль над Екатеринбургом развернется в шести районах Поэтому один из источников агентства, близких к предприятию, предположил, что в действительности прямых распоряжений по Гусеву и Караваеву Орлов Лузгину не давал. «Да, он озвучивал, что необходимо сокращать начальство, причем не только на „Водоканале“, а на всех муниципальных предприятиях. Лузгин мог использовать это поручение для того, чтобы избавиться от неудобных людей», — предположил собеседник. В ноябре Орлов продлил Лузгину контракт. Всего на год — вероятно, чтобы оценить, на чьей стороне в конфликте выступит гендиректор. В 2019-м его назначили как раз по наводке Кочеткова — в качестве равноудаленной, компромиссной фигуры. Поручения Орлова и прокуратуры Лузгин уже начал исполнять. Кочетков, по слухам, в ответ запустил кампанию по его дискредитации — с жалобами в прокуратуру и губернатору. Связаться с Лузгиным, уточнить у него, так ли это, к моменту публикации не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совладельцу «Мотива» Виталию Кочеткову перед выборами в думу Екатеринбурга перекрывают доступ к деньгам самого финансовоемкого актива — ЕМУП «Водоканал». Мэр Алексей Орлов при поддержке силовиков запустил чистку в руководстве ключевого предприятия. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с итогами большой проверки, инициированной Генпрокурором РФ Игорем Красновым осенью 2022-го. По ее результатам СК возбудил два уголовных дела. Одно из них — прямое следствие конфликта «Водоканала» с крупным застройщиком. Он пожаловался на завышенную стоимость подключения его объектов к сетям. Ревизоры указали, что этот эпизод — не единственный, что МУП отказывал и другим предприятиям в подключении к сетям, и потом платил за это огромные штрафы. Статья 293 УК РФ — «Халатность». Но по последним данным, гендиректор Евгений Лузгин урегулировал финансовые споры, и дело будет закрыто. Другие претензии от правоохранителей разбирали на совещании у первого вице-мэра Игоря Сутягина 3 марта. На большинство вопросов Лузгин так или иначе ответил, и в целом понимания с прокуратурой достиг. А в конце встречи произошло неожиданное. Прокуратура рекомендовала Лузгину оптимизировать штат, изучить работу отдельных начальников, и решить, нужны ли они. Поскольку такое же поручение ранее отдал мэр Алексей Орлов, возникло подозрение, что мэр как минимум содействовал органам. Сейчас прокуратура отдельно проверяет директора «Водоканала» по безопасности Вячеслава Воронкова — протеже Кочеткова. Воронков среди прочего отвечает за контракты с подрядчиками. Ежегодный объем средств, контролируемых им, оценивают в миллиард рублей. Внимание на Воронкова, по данным URA.RU, обращало и УФСБ. После проверки он может быть уволен. Также должностей, скорее всего, лишатся директор «Водоканала» по общим вопросам, депутат гордумы Антон Гусев, курирующий, в частности, водоснабжение, и советник Лузгина, депутат Александр Караваев. Обоих связывают с Кочетковым. В разговоре с URA.RU Караваев подтвердил возможное увольнение. А Гусев сказал, что пока ничего об этом не слышал. «Проверки идут, это ни для кого не секрет. Это все, что мне известно», — заявил политик. Кочетков контролирует в гордуме до 15 голосов (из 35), у него самая большая фракция. Орлов по итогам сентябрьских выборов хочет серьезно ее сократить. Но уже известно, что с подачи Кочеткова спикер думы Игорь Володин формирует альтернативный пул кандидатов. При этом сейчас Орлов при поддержке вице-губернатора Олега Чемезова пытается с Володиным договориться — впереди поправки в городской Устав, для их утверждения нужны две трети голосов. Поэтому один из источников агентства, близких к предприятию, предположил, что в действительности прямых распоряжений по Гусеву и Караваеву Орлов Лузгину не давал. «Да, он озвучивал, что необходимо сокращать начальство, причем не только на „Водоканале“, а на всех муниципальных предприятиях. Лузгин мог использовать это поручение для того, чтобы избавиться от неудобных людей», — предположил собеседник. В ноябре Орлов продлил Лузгину контракт. Всего на год — вероятно, чтобы оценить, на чьей стороне в конфликте выступит гендиректор. В 2019-м его назначили как раз по наводке Кочеткова — в качестве равноудаленной, компромиссной фигуры. Поручения Орлова и прокуратуры Лузгин уже начал исполнять. Кочетков, по слухам, в ответ запустил кампанию по его дискредитации — с жалобами в прокуратуру и губернатору. Связаться с Лузгиным, уточнить у него, так ли это, к моменту публикации не удалось.