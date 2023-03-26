В Челябинске на публичных слушаниях обсудят проект межвузовского кампуса

Публичные слушания по проекту пройдут в Доме архитектора 6 апреля 2023 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске обсудят проект межвузовского кампуса по вопросу отклонения от предельных параметров. Публичные слушания на эту тему состоятся 6 апреля Доме архитектора, сообщается на сайте мэрии.

«Провести публичные слушания 6 апреля 2023 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства „Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области“ в территориальной зоне специализированных общественно-деловых территориальных зон высших и средних учебных заведений с минимальным коэффициентом застройки — 0,27. Размещение объекта планируется по адресу по ул. Братьев Кашириных, 129 в Калининском районе города Челябинска при участии ООО „Челябинской концессионной компании“», — говорится на сайте.

В рамках строительства межвузовского кампуса предусмотрено создание объектов общей площадью 123 тысячи квадратных метров. Из них здания для проживания составят 72 тысячи квадратных метров на 3 тысячи 400 мест. На первых этажах студенческих общежитий будут предусмотрены общественные пространства для студентов, а также места для размещения магазинов, кафе, фитнес-студий для студентов и преподавателей кампуса, а также жителей близлежащих микрорайонов.

В учебно-научном комплексе на площади 40 тысяч квадратных метров построят учебные аудитории, лаборатории, площадки для размещения производственных партнеров. Также будет создан многофункциональный административно -деловой центр площадью 10,8 тысяч квадратных метров с конференц-залами, коворкингами и коммерческими площадями.

Проект реализует челябинская концессионная компания — ООО «ЧКК» с применением механизмов государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение между Челябинской областью и ООО «ЧКК» в октябре 2022 года было подписано на 16 лет. Документ включает в себя финансирование, создание и эксплуатацию объектов для размещения студентов и преподавательского состава.