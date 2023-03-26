Пермякам предлагают сидячую работу с зарплатой в 150 тысяч рублей

За одну смену работодатель обещает платить 2,5 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают работать вахтовым методом на предприятии в Москве. Речь идет о вакансиях упаковщиков на производстве шоколада. За вахту в 60 смен обещают заплатить более 150 тысяч рублей. Как пояснила URA.RU менеджер по набору персонала, работа сидячая, не требующая серьезных физических усилий.

«Мы предлагаем разные вакансии. Вакансия упаковщиков шоколада есть в наличии, ей чаще интересуются женщины, так как там не нужно поднимать тяжести, причем работа еще и сидячая. Мужчинам мы обычно предлагаем трудоустроиться грузчиками. Зарплата — 2500 рублей за смену. Сроки вахты разные, есть договор на 60 смен, за которые вы получите больше 150 тысяч рублей», — сообщила менеджер.

Она добавила, что сотрудников обеспечивают бесплатным двухразовым питанием и за счет работодателя заселяют в комфортабельные общежития. Траты на проезд из Перми до Москвы частично компенсируются. Трудовые обязанности заключаются в проверке товарного вида упаковок с шоколадом и раскладывании их по коробкам. Есть возможность купить продукцию предприятия по себестоимости.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом по упаковке электроники и бытовой техники. Речь, в том числе, идет о вакансиях упаковщиков продукции компании Apple.