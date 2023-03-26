Андрей Нестерук вышел в лидеры рейтинга наиболее эффективных депутатов заксобрания ЯНАО

После выхода на пенсию Анатолия Сака кресло омбудсмена ЯНАО остается свободным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат законодательного собрания ЯНАО Андрей Нестерук оказался в числе наиболее эффективных по результатам проведенной в региональном парламенте негласной оценки. Как сообщили источники URA.RU в окружном политблоке, кандидатура Нестерука в связи с этим может быть рассмотрена для замещения вакантного поста регионального омбудсмена.

«Нестерук оказался в лидерах по исполнению наказов избирателей и в разборе обращений граждан. Наверняка Нестерук — а он ведь был главой аж трех районов — хорошо понимает потребности людей на местах. Пусть иногда это мелочи вроде ремонта пандуса или установления каких-то льгот, помощь в сборе документов, но людям это зачастую куда более важно, чем грандиозные депутатские планы и законы», — рассказывают инсайдеры, отмечая: опытный и активный политик может стать претендентом на должность уполномоченного по правам человека.

Источники поясняют, что Нестерук, успевший побыть главой нескольких муниципалитетов ЯНАО, знаком со многими проблемами на местах, а его кандидатура устроит как правительство региона, так и депутатов заксобрания.

Ранее URA.RU рассказывало, что бывший уполномоченный Анатолий Сак ушел на пенсию еще в феврале. До настоящего времени пост омбудсмена остается вакантным.

В пресс-службу заксобрания ЯНАО был отправлен запрос. Там пояснили, что информации об оценке эффективности и возможном выдвижении депутата Нестерука на пост омбудсмена у них нет.