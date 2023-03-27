Дочь челябинского экс-губернатора не смогла доказать непричастность отца и брата к фирме из ОАЭ

Угроза банкротства по-прежнему висит над Борисом Дубровским Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Анне Дубровской, дочери экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, не удалось доказать непричастность отца и брата к компании «Эйбридж ИнвестХолдинг ИНК» (ОАЭ). Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

«В удовлетворении заявления Дубровской Анны Борисовны о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам отказать. Определение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, в 2019 году сын экс-губернатора заключил с компанией «Эйбридж ИнвестХолдинг ИНК» (ОАЭ) договор купли-продажи акций. Речь шла о 166890 акциях АО «Производственное объединение Монтажник» — главного семейного актива семьи. Дубровская пыталась доказать, что ее отец и брат не контролировали эмиратскую фирму.

И, соответственно, не аффилированы разорившемуся ПО «Монтажник», кредиторы которого добиваются признания банкротом Дубровского-старшего. Его сын добровольно подал заявление о личном банкротстве осенью 2021 года. Его долги перед кредиторами тогда оценивали в 274 миллиона рублей. Долги «Монтажника» оценивали тогда примерно в два миллиарда рублей, и признание финансово-несостоятельным позволило Дубровскому-младшему избежать субсидиарной ответственности.

Саму компанию семья экс-губернатора приобрела в 2018 году, когда оборот «Монтажника» превышал семь млрд рублей в год. В феврале 2018 «Монтажник» начал строить конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС на реке Миасс в Челябинске, потратив более 4,5 млрд рублей из бюджета. После этого проект заморозили и возбудили уголовное дело. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании, не комментируют.