Аналитик назвал самые перспективные профессии на ближайшие 5 лет

Аналитик назвал специалистами будущего, применяющих передовые технологии и компьютерные системы

28 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Профессии будущего связаны с компьютерными системами и будут приносить доход более 100 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ближайшие пять лет в России будут особо востребованы профессии, связанные с нейросетями, технологиями Big Data и VR/AR, визуальным скриптингом, киберспортом и машинным обучением. Об этом URA.RU рассказал директор по развитию направления игровой индустрии в Университете «Синергия» Михаил Пименов. «Так называемые профессии будущего связаны с применением передовых технологий и компьютерных систем. Средние зарплаты таких профессионалов превышают 100 тысяч рублей. На рынке стремительно растет спрос на операторов нейросетей, которые помогают компаниям экономить время на создании контента. Нейросети наподобие GPTChat, Dall-E 2 или Midjourney способны обрабатывать информацию в режиме реального времени, широко применяются в дизайне, образовании, создании изображений, а также написании и переводе текстов. То же самое касается специалистов по Big Data, чья задача заключается в анализе огромного массива данных. Эти профессионалы сегодня нужны, в том числе в таких областях, как маркетинг, финансы и медицина. Примером успешного применения Big Data может служить анализ данных от сенсоров на автомобилях, что позволяет компаниям улучшить качество продукции и повысить уровень безопасности на дорогах», — отметил Пименов в разговоре с корреспондентом агентства. Специалисты по машинному обучению будут востребованы в сфере здравоохранения или банковского дела, а профессионалы в области скриптинга будут участвовать в создании игр. «Специалисты по машинному обучению также имеют дело с большими данными. Они разрабатывают алгоритмы, которые автоматически принимают решения на основе огромного объема информации. Например, такие алгоритмы могут выявлять заболевания на ранних стадиях и помогать врачам в постановке диагноза. Профессионалам с такими компетенциями легко найти работу в области биомедицины, банковского дела или, скажем, автомобильной промышленности. Государство активно поддерживает развитие киберспорта и фиджитал-спорта, объединившего в себе классический спорт, компьютерный спорт и VR/AR-технологии. В связи с этим ожидается резкий рост спроса на специалистов, которые с помощью визуального скриптинга и технологий виртуальной/дополненной реальности смогут участвовать в создании игр или виртуальных тренажеров-симуляторов», — отметил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшие пять лет в России будут особо востребованы профессии, связанные с нейросетями, технологиями Big Data и VR/AR, визуальным скриптингом, киберспортом и машинным обучением. Об этом URA.RU рассказал директор по развитию направления игровой индустрии в Университете «Синергия» Михаил Пименов. «Так называемые профессии будущего связаны с применением передовых технологий и компьютерных систем. Средние зарплаты таких профессионалов превышают 100 тысяч рублей. На рынке стремительно растет спрос на операторов нейросетей, которые помогают компаниям экономить время на создании контента. Нейросети наподобие GPTChat, Dall-E 2 или Midjourney способны обрабатывать информацию в режиме реального времени, широко применяются в дизайне, образовании, создании изображений, а также написании и переводе текстов. То же самое касается специалистов по Big Data, чья задача заключается в анализе огромного массива данных. Эти профессионалы сегодня нужны, в том числе в таких областях, как маркетинг, финансы и медицина. Примером успешного применения Big Data может служить анализ данных от сенсоров на автомобилях, что позволяет компаниям улучшить качество продукции и повысить уровень безопасности на дорогах», — отметил Пименов в разговоре с корреспондентом агентства. Специалисты по машинному обучению будут востребованы в сфере здравоохранения или банковского дела, а профессионалы в области скриптинга будут участвовать в создании игр. «Специалисты по машинному обучению также имеют дело с большими данными. Они разрабатывают алгоритмы, которые автоматически принимают решения на основе огромного объема информации. Например, такие алгоритмы могут выявлять заболевания на ранних стадиях и помогать врачам в постановке диагноза. Профессионалам с такими компетенциями легко найти работу в области биомедицины, банковского дела или, скажем, автомобильной промышленности. Государство активно поддерживает развитие киберспорта и фиджитал-спорта, объединившего в себе классический спорт, компьютерный спорт и VR/AR-технологии. В связи с этим ожидается резкий рост спроса на специалистов, которые с помощью визуального скриптинга и технологий виртуальной/дополненной реальности смогут участвовать в создании игр или виртуальных тренажеров-симуляторов», — отметил эксперт.