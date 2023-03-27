Россиянам рассказали, как правильно ездить на электросамокатах

В России начали действовать новые правила пользования электросамокатами

27 марта 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Ранее в Минтрансе предложили создать паркинги для электросамокатов Фото: Размик Закарян © URA.RU В некоторых городах Росси открылся сезон проката электросамокатов. По новым правилам электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) признаны транспортными средствами. URA.RU приводит главные изменения в ПДД касательно электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и подобных устройств в 2023 году. Какие действуют ограничения Скорость Симов не должна превышать 25 км/ч, на них нельзя ездить по автомагистралям. Человек, который управлять электросамокатом, должен уступать пешеходу и всем участникам движения. Движение СИМ разрешено только в один ряд. Если электросамокаты мешают движению пешеходов на тротуаре или на пешеходном переходе, то водитель должен спешиться с устройства. Возрастные ограничения для СИМ Водители в возрасте до семи лет могут ездить по тротуарам, пешеходным зонам, пешеходным дорожкам. От семи до 14 лет разрешается ездить по велосипедным дорожкам. После 14 разрешается движение по правому краю проезжей части, если на ней разрешено движение велосипедистов, скорость потока не превышает 60 км/ч. На проезжую часть можно выезжать только если отсутствует тротуар, пешеходная дорожка или обочина. В таком случае СИМ должны быть оборудованы светоотражающими элементами, фарами и устройством подачи звукового сигнала. Какое наказание будет в случае нарушения правил Законом устанавливается штраф в 800 рублей. Если правонарушение совершено в пьяном виде, то придется заплатить 1,5 тысячи рублей. В феврале Минтранс РФ поручил создать парковки для электросамокатов. При этом паркинги не должны создавать помехи для пешеходов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В некоторых городах Росси открылся сезон проката электросамокатов. По новым правилам электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) признаны транспортными средствами. URA.RU приводит главные изменения в ПДД касательно электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и подобных устройств в 2023 году. Скорость Симов не должна превышать 25 км/ч, на них нельзя ездить по автомагистралям. Человек, который управлять электросамокатом, должен уступать пешеходу и всем участникам движения. Движение СИМ разрешено только в один ряд. Если электросамокаты мешают движению пешеходов на тротуаре или на пешеходном переходе, то водитель должен спешиться с устройства. Водители в возрасте до семи лет могут ездить по тротуарам, пешеходным зонам, пешеходным дорожкам. От семи до 14 лет разрешается ездить по велосипедным дорожкам. После 14 разрешается движение по правому краю проезжей части, если на ней разрешено движение велосипедистов, скорость потока не превышает 60 км/ч. На проезжую часть можно выезжать только если отсутствует тротуар, пешеходная дорожка или обочина. В таком случае СИМ должны быть оборудованы светоотражающими элементами, фарами и устройством подачи звукового сигнала. Законом устанавливается штраф в 800 рублей. Если правонарушение совершено в пьяном виде, то придется заплатить 1,5 тысячи рублей. В феврале Минтранс РФ поручил создать парковки для электросамокатов. При этом паркинги не должны создавать помехи для пешеходов.