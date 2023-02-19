Минтранс увидел необходимость в создании парковок для электросамокатов

20 февраля 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

В России должны появиться специальные парковки для электросамокатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Минтрансе РФ поручили региональным властям проработать вопрос о создании инфраструктуры и парковок для электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Информация об этом появилась в СМИ. Поводом для нововведений послужило вступление в силу с 1 марта новой редакции Правил дорожного движения (ПДД). «Министерство просит региональных руководителей обеспечить необходимое количество парковок для СИМ, создавая их в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках, остановками общественного транспорта и т. д. При этом паркинги не должны создавать помехи и препятствия для пешеходов», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства, которое адресовано чиновникам на местах. Муниципалитетам предписано заранее создать «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ». Интеграция новой инфраструктуры в существующее городское пространство запланирована на весенне-осенний период. Контроль за выполнением работы должны осуществлять ответственные лица. В Минтрансе также предложили мотивировать граждан на использование средств индивидуальной мобильности в качестве альтернативы «общественному и личному автотранспорту». При этом конкретные механизмы указаны не были. С 1 марта 2023 года изменится действующая редакция ПДД. В правила добавляются электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, которые признаются средствами индивидуальной мобильности. ГОСТ для этого вида транспорта вступил в силу с 1 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Минтрансе РФ поручили региональным властям проработать вопрос о создании инфраструктуры и парковок для электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Информация об этом появилась в СМИ. Поводом для нововведений послужило вступление в силу с 1 марта новой редакции Правил дорожного движения (ПДД). «Министерство просит региональных руководителей обеспечить необходимое количество парковок для СИМ, создавая их в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках, остановками общественного транспорта и т. д. При этом паркинги не должны создавать помехи и препятствия для пешеходов», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства, которое адресовано чиновникам на местах. Муниципалитетам предписано заранее создать «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ». Интеграция новой инфраструктуры в существующее городское пространство запланирована на весенне-осенний период. Контроль за выполнением работы должны осуществлять ответственные лица. В Минтрансе также предложили мотивировать граждан на использование средств индивидуальной мобильности в качестве альтернативы «общественному и личному автотранспорту». При этом конкретные механизмы указаны не были. С 1 марта 2023 года изменится действующая редакция ПДД. В правила добавляются электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, которые признаются средствами индивидуальной мобильности. ГОСТ для этого вида транспорта вступил в силу с 1 февраля.