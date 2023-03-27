Москалькова: Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих

27 марта 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

России передали раненных на СВО военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы [нам]. Очень важно, чтобы этот процесс репатриации продолжался», — сказала Москалькова. Ее слова передает РИА Новости. О передаче российских раненых военнопленных ранее сообщил Международный Комитет Красного Креста.

Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы [нам]. Очень важно, чтобы этот процесс репатриации продолжался», — сказала Москалькова. Ее слова передает РИА Новости. О передаче российских раненых военнопленных ранее сообщил Международный Комитет Красного Креста.