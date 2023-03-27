Москалькова: Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих

России передали раненных на СВО военнослужащих
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы [нам]. Очень важно, чтобы этот процесс репатриации продолжался», — сказала Москалькова. Ее слова передает РИА Новости. О передаче российских раненых военнопленных ранее сообщил Международный Комитет Красного Креста.
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