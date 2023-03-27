Москалькова: Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих

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России передали раненных на СВО военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы [нам]. Очень важно, чтобы этот процесс репатриации продолжался», — сказала Москалькова. Ее слова передает РИА Новости. О передаче российских раненых военнопленных ранее сообщил Международный Комитет Красного Креста.

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Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы [нам]. Очень важно, чтобы этот процесс репатриации продолжался», — сказала Москалькова. Ее слова передает РИА Новости. О передаче российских раненых военнопленных ранее сообщил Международный Комитет Красного Креста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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