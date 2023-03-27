Патрушев: США хотят устранить Евросоюз как главного конкурента

27 марта 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

США планирует устранить ЕС, рассказал Николай Патрушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США заинтересованы в том, чтобы Евросоюз распался. Таким образом Штаты смогут устранить своего главного экономического противника. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Парадокс заключается в том, что в распаде Евросоюза напрямую заинтересован Вашингтон, чтобы устранить своего экономического конкурента, не допустить процветания Европы за счет кооперации с Россией», — заявил Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он отметил, что руководство США настаивало на введении антироссийских санкций в начале конфликта. Из-за этого в Европе изменилась экономическая модель. Патрушев отметил, что США также заинтересованы в снижении поставок технологий и сырья от Китая Европе. В заключении он отметил, что США «хозяйничают» в Европе, не воспринимая всерьез РФ. Однако по его словам, ведущая роль на Евразийском континенте исторически отведена России. Он приводит в пример влияние Российской империи в XIX веке и СССР в XX. Он утверждает, что в 21-м столетии Россия будет занимать лидирующее положение на континенте. В том же интервью Патрушев заявил, что Россия обладает уникальным оружием, которое обеспечивает ей военное преимущество. По его словам, оно способно уничтожить США, если такая необходимость будет.

США заинтересованы в том, чтобы Евросоюз распался. Таким образом Штаты смогут устранить своего главного экономического противника. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Парадокс заключается в том, что в распаде Евросоюза напрямую заинтересован Вашингтон, чтобы устранить своего экономического конкурента, не допустить процветания Европы за счет кооперации с Россией», — заявил Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Он отметил, что руководство США настаивало на введении антироссийских санкций в начале конфликта. Из-за этого в Европе изменилась экономическая модель. Патрушев отметил, что США также заинтересованы в снижении поставок технологий и сырья от Китая Европе. В заключении он отметил, что США «хозяйничают» в Европе, не воспринимая всерьез РФ. Однако по его словам, ведущая роль на Евразийском континенте исторически отведена России. Он приводит в пример влияние Российской империи в XIX веке и СССР в XX. Он утверждает, что в 21-м столетии Россия будет занимать лидирующее положение на континенте. В том же интервью Патрушев заявил, что Россия обладает уникальным оружием, которое обеспечивает ей военное преимущество. По его словам, оно способно уничтожить США, если такая необходимость будет.