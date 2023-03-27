В Челябинске откроется ресторан по традициям «Мишлен»

27 марта 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Техническое открытие ресторана ориентировочно планируется 10 мая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске на проспекте Ленина, рядом с ЮурГУ, откроется ресторан «Профессорский» по традициям «Мишлен». О том, что ресторан совместит в себе принципы европейского качества и местные продукты, URA.RU рассказал основатель заведения и шеф-повар Дмитрий Модестов. «Мы не будем нести никакую европейскую культуру. Мы просто будем по стандартам и по сути европейским рестораном. Это когда за заведением стоит конкретный шеф, который отвечает за результат. Используются местные продукты, традиции и классические техники», — объяснил URA.RU Дмитрий Модестов. Меню будет лаконичным. В него войдет около 20 блюд под разные предпочтения — мясо, рыба, птица, морепродукты и овощные блюда. В ресторане также представят дневное меню из 12 блюд, когда гость сам собирает сет. Цены на них будут от 1200 рублей за два курса, напиток и десерт. Притом продукты для дневного меню будут использоваться из основного. Модестов также отметил, что за каждой тарелкой будет стоять лично он. Еще одной важной деталью в концепции станет проведение тематических и сезонных Сhef’s Table — ужинов. На него будет готовиться отдельное меню, состоящее как минимум из девяти подач. Шеф на таких вечерах не только готовит при гостях, но и рассказывает о блюдах и ингредиентах. Такой формат будет проходить от одного до двух раз в неделю, а стоимость будет зависеть от темы или сезона. Количество мест на Сhef’s Table от шести до 12 человек. Техническое открытие «Профессорского» планируют 10 мая. В первый месяц гости смогут посетить заведение только по предварительной записи, а за раз будут принимать не более 15 человек. Шеф объясняет это тем, что нужно «притереть команду». Там будет работать и лавка, где продают продукты, на которых работает ресторан или производит их сам. Дмитрий Модестов обрел особую популярность в 2019 году после появления в программе журналиста Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов). Там он угощал ведущего и героя выпуска блюдами из своего ресторана TaKaTak в Сан-себастьяне, одной из европейских гастрономических столиц. Именно он принес шефу рекомендацию от гида «Мишлен». Закрыв заведение в Испании, Модестов открыл одноименный бар в Сочи, а после решил вернуться на малую родину и развивать ресторанный бизнес в Челябинске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске на проспекте Ленина, рядом с ЮурГУ, откроется ресторан «Профессорский» по традициям «Мишлен». О том, что ресторан совместит в себе принципы европейского качества и местные продукты, URA.RU рассказал основатель заведения и шеф-повар Дмитрий Модестов. «Мы не будем нести никакую европейскую культуру. Мы просто будем по стандартам и по сути европейским рестораном. Это когда за заведением стоит конкретный шеф, который отвечает за результат. Используются местные продукты, традиции и классические техники», — объяснил URA.RU Дмитрий Модестов. Меню будет лаконичным. В него войдет около 20 блюд под разные предпочтения — мясо, рыба, птица, морепродукты и овощные блюда. В ресторане также представят дневное меню из 12 блюд, когда гость сам собирает сет. Цены на них будут от 1200 рублей за два курса, напиток и десерт. Притом продукты для дневного меню будут использоваться из основного. Модестов также отметил, что за каждой тарелкой будет стоять лично он. Еще одной важной деталью в концепции станет проведение тематических и сезонных Сhef’s Table — ужинов. На него будет готовиться отдельное меню, состоящее как минимум из девяти подач. Шеф на таких вечерах не только готовит при гостях, но и рассказывает о блюдах и ингредиентах. Такой формат будет проходить от одного до двух раз в неделю, а стоимость будет зависеть от темы или сезона. Количество мест на Сhef’s Table от шести до 12 человек. Техническое открытие «Профессорского» планируют 10 мая. В первый месяц гости смогут посетить заведение только по предварительной записи, а за раз будут принимать не более 15 человек. Шеф объясняет это тем, что нужно «притереть команду». Там будет работать и лавка, где продают продукты, на которых работает ресторан или производит их сам. Дмитрий Модестов обрел особую популярность в 2019 году после появления в программе журналиста Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов). Там он угощал ведущего и героя выпуска блюдами из своего ресторана TaKaTak в Сан-себастьяне, одной из европейских гастрономических столиц. Именно он принес шефу рекомендацию от гида «Мишлен». Закрыв заведение в Испании, Модестов открыл одноименный бар в Сочи, а после решил вернуться на малую родину и развивать ресторанный бизнес в Челябинске.