Ресторатор с Урала стал героем шоу Дудя

Героем выпуска шоу видеоблогера Юрия Дудя стал уроженец Челябинска, ресторатор Дмитрий Модестов. В новом выпуске «Путешествие из Магадана в Европу» челябинец угощает Дудя и соведущего программы Антона Мызникова испанскими блюдами из своего ресторана.
В программе Дмитрия Модестова представили зрителям как владельца и шеф-повара ресторана в одной из гастрономических столиц Европы, городе Сан-Себастьян. Однако в программе засветилась только кухня бара челябинца под названием «Такатак». «Ужинали они у меня и снимали достаточно, а вот почему Юрий [Дудь] включил только несколько мгновений из снятого в „Такатак“, я не знаю», — цитирует «Комсомольская правда» Дмитрия Модестова. По мнению челябинца, это может быть связано с тем, что Дудь счел это рекламой.
Уроженец Челябинска проживает в Испании уже на протяжении семи лет. По его словам, испанцев особенно волнует то, как идут дела в их фирмах, тогда как в России конкретным никто не хочет заниматься.
Ранее Юрий Дудь призвал россиян не молчать, когда те сталкиваются с «беспределом».