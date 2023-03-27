Военный эксперт Сивков рассказал о стратегии развития беспилотников в России

Российская армия нацелена собрать большое количество малых и средних беспилотников, чтобы они сформировали рой. Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.
«Наша концепция развития беспилотных летательных аппаратов на данный момент нацелена на создание большого количества малых и средних БПЛА, которые, в свою очередь, будут формировать рой», — рассказал Константин Сивков изданию NEWS.ru. Он также отметил, что Россия нацелена на то, чтобы иметь в своем арсенале все виды дронов: ударные, разведывательные и иных типов.
Ранее Сивков рассказывал, что в России есть уникальное оружие против беспилотников-камикадзе. Он отметил, что РФ — единственная страна, которая обладает таким оружием.
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Российская армия нацелена собрать большое количество малых и средних беспилотников, чтобы они сформировали рой. Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков. «Наша концепция развития беспилотных летательных аппаратов на данный момент нацелена на создание большого количества малых и средних БПЛА, которые, в свою очередь, будут формировать рой», — рассказал Константин Сивков изданию NEWS.ru. Он также отметил, что Россия нацелена на то, чтобы иметь в своем арсенале все виды дронов: ударные, разведывательные и иных типов. Ранее Сивков рассказывал, что в России есть уникальное оружие против беспилотников-камикадзе. Он отметил, что РФ — единственная страна, которая обладает таким оружием.