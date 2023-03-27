Военный эксперт Сивков рассказал о стратегии развития беспилотников в России

Военный академик Сивков: Россия собирает рой из беспилотников

27 марта 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Константин Сивков рассказал, что Россия нацелена на формирование роя беспилотников Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия нацелена собрать большое количество малых и средних беспилотников, чтобы они сформировали рой. Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков. «Наша концепция развития беспилотных летательных аппаратов на данный момент нацелена на создание большого количества малых и средних БПЛА, которые, в свою очередь, будут формировать рой», — рассказал Константин Сивков изданию NEWS.ru . Он также отметил, что Россия нацелена на то, чтобы иметь в своем арсенале все виды дронов: ударные, разведывательные и иных типов. Ранее Сивков рассказывал, что в России есть уникальное оружие против беспилотников-камикадзе. Он отметил, что РФ — единственная страна, которая обладает таким оружием.

Российская армия нацелена собрать большое количество малых и средних беспилотников, чтобы они сформировали рой. Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков. «Наша концепция развития беспилотных летательных аппаратов на данный момент нацелена на создание большого количества малых и средних БПЛА, которые, в свою очередь, будут формировать рой», — рассказал Константин Сивков изданию NEWS.ru. Он также отметил, что Россия нацелена на то, чтобы иметь в своем арсенале все виды дронов: ударные, разведывательные и иных типов. Ранее Сивков рассказывал, что в России есть уникальное оружие против беспилотников-камикадзе. Он отметил, что РФ — единственная страна, которая обладает таким оружием.