Военный эксперт Сивков рассказал о стратегии развития беспилотников в России

Военный академик Сивков: Россия собирает рой из беспилотников
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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, бпла, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
Константин Сивков рассказал, что Россия нацелена на формирование роя беспилотников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия нацелена собрать большое количество малых и средних беспилотников, чтобы они сформировали рой. Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

«Наша концепция развития беспилотных летательных аппаратов на данный момент нацелена на создание большого количества малых и средних БПЛА, которые, в свою очередь, будут формировать рой», — рассказал Константин Сивков изданию NEWS.ru. Он также отметил, что Россия нацелена на то, чтобы иметь в своем арсенале все виды дронов: ударные, разведывательные и иных типов.

Ранее Сивков рассказывал, что в России есть уникальное оружие против беспилотников-камикадзе. Он отметил, что РФ — единственная страна, которая обладает таким оружием.

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Российская армия нацелена собрать большое количество малых и средних беспилотников, чтобы они сформировали рой. Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков. «Наша концепция развития беспилотных летательных аппаратов на данный момент нацелена на создание большого количества малых и средних БПЛА, которые, в свою очередь, будут формировать рой», — рассказал Константин Сивков изданию NEWS.ru. Он также отметил, что Россия нацелена на то, чтобы иметь в своем арсенале все виды дронов: ударные, разведывательные и иных типов. Ранее Сивков рассказывал, что в России есть уникальное оружие против беспилотников-камикадзе. Он отметил, что РФ — единственная страна, которая обладает таким оружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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