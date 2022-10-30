Военный академик Сивков рассказал об уникальном оружии РФ против беспилотников-камикадзе

Военный академик Сивков: в России есть уникальное оружии РФ против беспилотников-камикадзе

30 октября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

ПВО России умеет бороться с «беспилотниками-камикадзе», отметил Константин Сивков Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия, благодаря особой противовоздушной системе обороны (ПВО), обошла другие страны в борьбе с барражирующими боеприпасами, то есть «беспилотниками-камикадзе». Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Можем констатировать, что Россия — единственная страна в мире, которая обладает эффективными средствами борьбы с барражирующими боеприпасами, в просторечье „беспилотниками-камикадзе“, и вообще беспилотниками. Другие такими средствами не обладают. А также оказалась чрезвычайно эффективной (во время атаки Севастопольской бухты, — прим. URA.RU) система противолодочной обороны, система борьбы с подводными диверсантами, которая была построена в Севастополе, главной базе флота. То есть решить вопрос по уничтожению семи беспилотников — это чрезвычайно тяжелая задача. И наш флот справился успешно. Аналогичный налет на американскую базу привел бы к тяжелейшим потерям боевых кораблей США. Потому что таких систем ПВО, способных вести борьбу с такими беспилотниками, у них нет», — объяснил Константин Сивков. Действительный академик напомнил, что на протяжении семи лет Россия отражала атаки на военные базы. «Средства ПВО РФ, „Панцирь-С1“ (самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования, — прим. URA.RU), морская версия „Панцыря“, рубят беспилотники легко. И на протяжении прошедших семи лет предпринимались множество всевозможных массированных атак на российские базы и все они успешно уничтожались в воздухе до того, как смогли приблизиться к ним. Если посмотреть историю всех войн недавнего времени, то везде, где система ПВО опиралась на американские технологии, борьба с беспилотниками была невозможна. Украинское ПВО, построенное с использованием американских систем, постоянно подвергалось атаке и подвергается до сих пор нашими „Геранями“, и они ничего с ними сделать тоже не могут», — подчеркнул Сивков. Акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками утром 29 октября. По словам губернатора Михаила Развожаева, атака была самой массированной с начала спецоперации. Все летательные аппараты были уничтожены силами РФ, городские объекты не пострадали.

Россия, благодаря особой противовоздушной системе обороны (ПВО), обошла другие страны в борьбе с барражирующими боеприпасами, то есть «беспилотниками-камикадзе». Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Можем констатировать, что Россия — единственная страна в мире, которая обладает эффективными средствами борьбы с барражирующими боеприпасами, в просторечье „беспилотниками-камикадзе“, и вообще беспилотниками. Другие такими средствами не обладают. А также оказалась чрезвычайно эффективной (во время атаки Севастопольской бухты, — прим. URA.RU) система противолодочной обороны, система борьбы с подводными диверсантами, которая была построена в Севастополе, главной базе флота. То есть решить вопрос по уничтожению семи беспилотников — это чрезвычайно тяжелая задача. И наш флот справился успешно. Аналогичный налет на американскую базу привел бы к тяжелейшим потерям боевых кораблей США. Потому что таких систем ПВО, способных вести борьбу с такими беспилотниками, у них нет», — объяснил Константин Сивков. Действительный академик напомнил, что на протяжении семи лет Россия отражала атаки на военные базы. «Средства ПВО РФ, „Панцирь-С1“ (самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования, — прим. URA.RU), морская версия „Панцыря“, рубят беспилотники легко. И на протяжении прошедших семи лет предпринимались множество всевозможных массированных атак на российские базы и все они успешно уничтожались в воздухе до того, как смогли приблизиться к ним. Если посмотреть историю всех войн недавнего времени, то везде, где система ПВО опиралась на американские технологии, борьба с беспилотниками была невозможна. Украинское ПВО, построенное с использованием американских систем, постоянно подвергалось атаке и подвергается до сих пор нашими „Геранями“, и они ничего с ними сделать тоже не могут», — подчеркнул Сивков. Акватория Севастопольской бухты была атакована украинскими беспилотниками утром 29 октября. По словам губернатора Михаила Развожаева, атака была самой массированной с начала спецоперации. Все летательные аппараты были уничтожены силами РФ, городские объекты не пострадали.