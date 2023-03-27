СБ ООН не принял точку зрения России по расследованию на «Северных потоках»

28 марта 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

СБ ООН отказался принять проект резолюции РФ Фото: Patrick Gruban/Wikipedia новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Совет Безопасности ООН отказался принять проект резолюции РФ. В документе предлагалось создать международную комиссию для расследования подрыва «Северных потоков». Из-за позиции стран Запада резолюция не набрала девять голосов из 15, сообщает РИА Новости. За документ свои голоса отдали представители России, Китая и Бразилии. Другие страны воздержались. В случае принятия документа Советом Безопасности комиссия занялась бы расследованием «всех аспектов акта диверсии на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток 2“, в том числе идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников». Страны, которые проводят собственные расследования, должны были в таком случае сотрудничать с комиссией. Уточняется, что обстоятельства расследуют Германия, Дания и Швеция. В документе отмечается, что организаторы подрыва должны быть привлечены к ответственности. Ранее сообщалось, что газопроводы «Северные потоки» по оценкам специалистов могут быть восстановлены, но для этого должны быть предпосылки со стороны Запада. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Журналист Сеймур Херш выставил виновником в теракте США.

Совет Безопасности ООН отказался принять проект резолюции РФ. В документе предлагалось создать международную комиссию для расследования подрыва «Северных потоков». Из-за позиции стран Запада резолюция не набрала девять голосов из 15, сообщает РИА Новости. За документ свои голоса отдали представители России, Китая и Бразилии. Другие страны воздержались. В случае принятия документа Советом Безопасности комиссия занялась бы расследованием «всех аспектов акта диверсии на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток 2“, в том числе идентификации исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников». Страны, которые проводят собственные расследования, должны были в таком случае сотрудничать с комиссией. Уточняется, что обстоятельства расследуют Германия, Дания и Швеция. В документе отмечается, что организаторы подрыва должны быть привлечены к ответственности. Ранее сообщалось, что газопроводы «Северные потоки» по оценкам специалистов могут быть восстановлены, но для этого должны быть предпосылки со стороны Запада. Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Журналист Сеймур Херш выставил виновником в теракте США.